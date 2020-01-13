Сохраним память вместе!

В череде значимых исторических событий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой Победы, информационно-библиографический отдел городской центральной библиотеки им. Г.Н. Айги приступил к сбору материалов для создания информационно-аналитического альбома «Бессмертный полк» об участниках Великой Отечественной войны – наших земляках (уроженцах и жителях г. Шумерли).

Данное пособие будет включать в себя краткие биографические очерки, фотографии, воспоминания ветеранов, статьи из периодических изданий, библиографическую информацию о фронтовиках шумерлинцах. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге поколения дедушек и бабушек только из наших рассказов и уроков истории.

Уважаемые, шумерлинцы! Просим Вас откликнуться на нашу просьбу о предоставлении имеющейся информации в ваших семейных архивах. Ждем от вас проверенные и отредактированные материалы о своих родных и близких. Каждый из вас может внести свой вклад в сохранение памяти об этих важных страницах истории нашей Родины. Пусть этот труд будет небольшой частицей нашей большой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны в год 75-летия Великой Победы.

Ждем вас по адресу: г.Шумерля, ул. Ленина д.8, городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги. Тел.: 2-33-02, e-mail: ajgibibl2@mail.ru.

Источник: cap.ru.

