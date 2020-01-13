Делегация Чувашской Республики примет участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2020»

13 января на еженедельном совещании в Доме Правительства у Главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева обсуждалась подготовка к Российскому инвестиционному форуму, который пройдет в г. Сочи с 12 по 14 февраля. Традиционно в форуме участвует Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

Министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Павел Иванов сообщил, что в настоящее время формируется состав делегации от Чувашской Республики для участия в инвестиционном форуме. С предприятиями прорабатываются возможности представления на выставочных площадках форума инвестиционных предложений наших компаний.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев призвал отраслевые министерства активнее представлять предложения по корректировке законодательной базы, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, если такие имеются. Он подчеркнул, что участие в форуме помогает найти пути решения многих актуальных вопросов, поскольку его ежегодно посещают руководители федеральных органов власти, главы практически всех регионов страны, международных корпораций и крупнейших российских компаний.

В этом году дискуссии в рамках программы сосредоточатся на трех направлениях: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты», «Человеческий капитал – основа для будущего лидерства».

В рамках направления, касающегося регионального развития, состоятся деловые сессии, посвященные повышению эффективности региональных промышленных кластеров, экономике городов и реализации программы доступного жилья, инвестициям в инфраструктуру, развитию туристического потенциала субъектов РФ и акселерации малого бизнеса.

В ходе дискуссий о цифровой трансформации экономики рассмотрят такие вопросы, как обработка и хранение данных в России, цифровая инфраструктура городов, развитие искусственного интеллекта, кибербезопасность, роль новых технологий в повышении производительности труда.

Участники сессий по теме развития человеческого капитала обсудят демографические диспропорции между крупными городами и периферией, развитие женского и социального предпринимательства, вопросы конвергенции образования и технологий.

В первый день, 12 февраля, состоится форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+», главным мероприятием которого станет пленарное заседание «Цели Устойчивого Развития – 2020».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.