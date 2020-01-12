Общественный совет города Шумерли поддержал проект благоустройства площади им. А.Т. Речнова

В Шумерле завершается голосование по отбору общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2020-м и последующие годы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Для осуществления рейтингового голосования были определены территории, которые больше всего набрали голосов в ходе отбора. Это площадь им. А.Т. Речнова (около ДК «Восход») и Сквер микрорайона «Камчатка» (напротив дома №84 по улице Ленина).

Председатель Общественного совета города Владислав Садырга, открывая встречу с коллегами, состоявшуюся 9 января, напомнил, что в 2021 году Александру Тимофеевичу Речнову, Почетному гражданину города Шумерля, председателю Шумерлинского городского исполкома в 1963 – 1979 гг., исполняется 100 лет со дня рождения. А.Т. Речнов очень многое сделал для города. В годы его руководства были проведены коренные преобразования городской инфраструктуры, был разработан и принят первый генеральный план строительства и развития города, в соответствии с которым было построено дальнейшее развитие города. Под руководством А.Т. Речнова появились первые многоэтажные дома, обеспеченные полной коммунальной инфраструктурой, сформировался нынешний облик центра города. В больших масштабах тогда велось строительство жилья, социально-культурных учреждений, проводилась реконструкция промышленных предприятий, решались вопросы водо- и газоснабжения, осуществлялось строительство ливневых канализаций, а также асфальтирование дорог и тротуаров и еще много других мероприятий, направленных на улучшение качества жизни шумерлинцев. Забота А.Т. Речнова о городе и его жителях чувствовалась во всем.

Члены Общественного совета совместно с Советом ветеранов, другими общественными организациями еще год назад выступали с идеей о благоустройстве площади А.Т. Речнова. Поэтому нынешнее голосования было поддержано единогласно.











«Эта площадь после благоустройства станет не только памятным местом, но и благоустроенной общественной территорией с малыми архитектурными формами, разбитыми газонами, тротуарными дорожками, освещением, детской площадкой и т.д. , где приятно будет проводить время, как молодым людям, так и пожилым, и родителям с детьми» — отмечают в администрации города.

С проектом благоустройства площади им. А.Т. Речнова можно ознакомиться здесь: http://gshum.cap.ru/banneri/formirovanie-sovremennoj-gorodskoj-sredi/proekti-protokoli-normativnie-akti-golosovanie-i-d/rejtingovoe-golosovanie-po-proektam-blagoustrojstv/ploschadj-im-at-rechnova-okolo-dk-voshod

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