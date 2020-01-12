В Шумерле детей-сирот продолжают обеспечивать жильем

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Чувашской Республики от 05 июня 2013 г. № 27 «О регулировании жилищных отношений», жилые помещения по договорам специализированного найма предоставляются детям указанной категории в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, с учетом социальной нормы площади жилого помещения не менее 33 кв. м на одного человека.

В 2019 году Шумерле на указанные цели было выделено 27775440,00 рублей, из них: из средств федерального бюджета – 2797383,60 рублей, из средств республиканского бюджета – 24978056,40 рублей. На целевые средства были приобретены благоустроенные с полной отделкой квартиры.

За прошедший год в городе Шумерля получили жилье 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В завершении реализации программы по предоставлению квартир вышеуказанной категории, комплект ключей от 28-ой квартиры были вручены в первые рабочие дни нового 2020 года.

«Иметь свой дом — это большое счастье, − признаётся новоиспечённый обладатель благоустроенного жилья. — Хочется уже поскорее приступить к его обустройству, решить, где поставить детскую кроватку и какие занавески повесить на кухне, чтобы в нашем семейном гнёздышке стало уютно и тепло».

В приветственном пожелании новоселам было сказано, чтобы такое начало молодой и семейной жизни стало стартом для успеха и новых достижений.

г. Шумерля Чувашской Республики.