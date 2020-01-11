Появились новые рекомендации по представлению госслужащими сведений о доходах

В Методических рекомендациях, подготовленных к применению в ходе декларационной кампании 2020 года, содержится ряд новелл, в том числе:

исключены положения о необходимости представления сведений в подразделение, в котором лицо замещало должность на отчетную дату, в случае перевода в период декларационной кампании, а также положения о представлении сведений в случае увольнения в период декларационной кампании;

обращено внимание на то, что сведения рекомендуется заполнять на основании правоустанавливающих и иных подтверждающих официальных документов. Не рекомендуется пользоваться информацией, полученной по телефону, в том числе в виде смс-сообщения;

в случае приобретения объекта имущества в долевую собственность раздел 2 заполняется в справках обоих лиц, при этом в графе «Сумма сделки» рекомендуется указывать полную стоимость;

уточнены условия, при которых не требуется в подразделе 6.1 раздела 6 справки одного из супругов указывать все объекты недвижимости, находящиеся в собственности другого супруга (например, отсутствует фактическое пользование этим объектом).

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