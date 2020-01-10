Футбол ради благого дела

4 января в спортивном зале стадиона «Труд» состоялся уже традиционный рождественский

благотворительный турнир города Шумерли по футзалу среди любительских команд.

Целью проведения данного мероприятия стал сбор средств для оказания посильной помощи на реабилитацию 8-летней шумерлинки. Двенадцать футбольных любительских команд собрались в новогодние праздники принять участие в турнире.



На открытии соревнований отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города, Федерация футбола г. Шумерли, тренерский состав ДЮСШ по футболу и игроки команд в торжественной обстановке передали весь призовой фонд турнира маме девочки. После торжественного открытия начались игры турнира. Победители и призеры были награждены грамотами отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города.

ДЮСШ г. Шумерли.