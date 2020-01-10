С 1 января в стране увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди. Минфин выпустил приказ после обращения Союза производителей алкогольной продукции, которые посчитали, что цену нужно увеличить вслед за повышением акцизов. Также увеличиваются акцизы на пиво и вино.

Минимальные цены на водку, коньяк и бренди (за 0,5 л):

водка — 230 руб. (ранее — 215 руб.);

коньяк — 433 руб. (ранее — 388 руб.);

бренди — 315 руб. (ранее — 307 руб.).

Акцизы на пиво, сидр, пуаре и медовуху (за 1 л):

пиво крепостью до 0,5 градуса — 0 руб.,

пиво с долей этилового спирта 8,6% — 41 руб. (ранее — 39 руб.);

сидр, пуаре и медовуха — 22 руб. (21 руб.).

Поменялась и система винных акцизов. Как сообщает «Коммерсантъ», в 2019 году они устанавливались в зависимости от места производства. Акциз на тихие вина составлял 5 руб. за отечественную продукцию и 18 руб. за остальную. У отечественного шампанского акциз составлял 14 руб., а у остального — 14 руб. В 2020 году введен единый акциз для отечественной и иностранной продукции, а также устанавливается акциз на виноград и виноматериалы.Акциз на вино, виноматериалы (1 л) и виноград (1 т):

вино — 31 руб.;

игристое вино — 40 руб.;

винный напиток — 40 руб.;

виноград — 30 руб.;

виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло — 31 руб.

Повышение акцизов стало следствием принятия закона о виноделии.

Первоисточник: https://eadaily.com/ru/news/2020/01/02/v-rossii-podnyali-minimalnye-ceny-na-vodku-i-akcizy-na-pivo-i-vino/