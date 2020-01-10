Современный автопарк – важное условие работы «скорой»

В преддверии Нового года Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил ключи от 30 новых автомобилей представителям подстанций скорой медицинской помощи Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Канаша, Шумерли, Батыревского, Вурнарского, Чебоксарского районов, 2 реанимобиля для новорожденных детей пополнили автопарк Президентского перинатального центра.

17 автомобилей класса «В» на базе «ГАЗ-Соболь», 1 автомобиль класса «В» на базе «Ситроен Джампер» и 4 автомобиля класса «С» на базе «Форд Транзит» были закуплены на средства, выделенные из бюджета республики. Еще 2 автомобиля класса «С» на базе «Форд Транзит», 2 автомобиля класса «В» на базе «ГАЗ-Некст» и 4 автомобиля класса «В» на базе «ГАЗ-Соболь» поступили в рамках выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации. Машины отличаются маневренностью и повышенной проходимостью, реанимационные автомобили укомплектованы самым современным медицинским оборудованием, позволяющим оказать по пути в больницу высококвалифицированную медицинскую и реанимационную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пациентам с острым инфарктом миокарда, инсультом и другими жизнеугрожающими состояниями. Реанимобили для новорожденных оснащены специальными кувезами, где поддерживается оптимальная температура и влажность для маленьких пациентов, системой мониторинга их состояния.

Всего за 2016—2019 годы в рамках федеральной программы обновления санитарного автотранспорта скорой медицинской помощи значительно обновлен автопарк службы «03» (76 автомобилей). За счет средств республиканского бюджета закуплено дополнительно 115 автомобилей. Таким образом, на сегодня автопарк службы скорой медицинской помощи Чувашии обновлен на 95 %.

Справочно

Служба скорой медицинской помощи в республике работает на принципах централизованного оперативного управления и объединяет 14 подстанций и 29 филиалов – пунктов временного размещения бригад. Кроме того, организовано 2 пункта трассовой медицины, которые находятся в непосредственной близости от федеральной трассы М7: в деревне Андреево-Базары Козловского района и в деревне Нискассы Моргаушского района.

Скорую медицинскую помощь населению оказывают 100 круглосуточных выездных бригад.

Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи установлен срок прибытия экстренной бригады по адресу – 20 минут в городе, 40 минут в отдаленные сельские пункты.

Источник: Минздрав Чувашии.