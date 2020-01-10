Новогодняя лыжная эстафета

5 января жители Магаринского сельского поселения собрались на околице около деревни Петропавловск, где приняли участие в традиционной новогодней лыжной эстафете на призы главы Магаринского сельского поселения. На лыжню прибыл и Дед Мороз. Он поздравил присутствовавших с Новым годом и пожелал участникам соревнований только победы.

Глава Магаринского сельского поселения Людмила Егорова поприветствовала всех собравшихся и дала старт соревнованиям.

Самым старшим участником лыжного пробега стал Иван Толстов, которому исполнилось 83 года. Активным участником соревнований стала семья Камитовых.

Среди взрослых 1 место занял Георгий Чебуков, житель деревни Петропавловск, 2 место – Галина Бурдасова, жительница поселка Покровское, 3 место — Валентина Енжаева, жительница деревни Петропавловск.

Среди детей 1 место заняла Екатерина Иванова, 2 место – Николай Разумов, 3 место – Кирилл Камитов.

Спортивный праздник удался на славу. После церемонии награждения все могли угоститься вкусным чаем со сладостями.

Источник: сайт Магаринского сельского поселения.