Запущен всероссийский информационный ресурс по сбору заявок на участие в программе «Земский учитель»

10 января Минпросвещения России запустило Всероссийский информационный портал «Земский учитель», который позволит педагогам найти вакансии в сельских населённых пунктах, посёлках или городах с населением до 50 тысяч человек. Портал функционирует по принципу одного окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие участников и организаторов программы «Земский учитель» через единую точку доступа.

Подать заявки на конкурсный отбор могут учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Рекомендательный срок приема заявок – до 15 апреля, окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. Победители отбираются на основе проведения экспертной оценки предоставленных документов.

Обязательное условие для участников программы – дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учётом нагрузки не менее 18 часов.

Программа «Земский учитель» инициирована Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и озвучена как один из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества в феврале 2019 года в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию.

В рамках программы «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 млн рублей).

– Сельские школы сегодня действительно нуждаются в новых кадрах, в молодых, активных и талантливых учителях. Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране и призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки. Программа станет хорошим подспорьем как для тех, кто только начинает свой педагогический путь, так и для учителей со стажем, готовых перебраться на село, – отметила Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева.

СПРАВОЧНО. В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 млн рублей в 2020 году, 1226,17 млн рублей в 2021 году, 1179,35 млн рублей в 2022 году (Федеральный закон от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»). Планируется, что участие в программе «Земский учитель» примут около 4,5 тысячи учителей, в 2020 году единовременные выплаты получат более 1,8 тысячи учителей, в 2021 году – более 1,3 тысячи, в 2022 году – более 1,2 тысячи.

Первоисточник: Минпросвещения России.