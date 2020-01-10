Есть новые победы!

С 4 по 6 января в Цивильске проходило первенство Чувашии среди юниоров 2002—2003 годов рождения. Параллельно прошел турнир памяти ветерана войны и труда С.П. Полищука и воина-интернационалиста И.Я. Фомина. В обоих соревнованиях приняли участие шумерлинские боксеры.

Наибольших успехов достиг Александр Медведев, ставший победителем и вошедший в состав сборной команды республики для участия в первенстве Приволжского федерального округа в весовой категории до 91 кг.

Победителем республиканского турнира стал Данил Маженский в весовой категории до 60 кг. В весовой категории 32 кг 2-е место занял Дима Аксиньин. Артем Тарасов и Никита Маженский в своих весовых категориях заняли 3-е место.

В конце декабря в Чебоксарах прошел чемпионат Чувашии по боксу, и во взрослом турнире мы не остались без медалей — 2 место занял Виталий Артамонов. В довесок к медали ему вручен приз в номинации «За волю к победе».

А. Фазлуллин, тренер.