Долгожительница города Шумерля Ольга Петровна Беднякова принимала поздравление с 90-летием

9 января труженица тыла военных лет Ольга Петровна Беднякова принимала поздравление с 90-летним юбилеем.

Родилась Ольга Петровна 8 января 1930 года в селе Чувашское Исенево Козловского района в многодетной семье, где было пятеро детей. Родители работали в колхозе. Во время войны отец погиб на фронте.

Окончив пять классов местной школы, О.П. Беднякова трудилась в колхозе, выполняя всю работу наравне со взрослыми.

В 1965 году вышла замуж, вместе с супругом вырастили и воспитали двоих детей.

В 1987 году семья переехала на постоянное место жительство в город Шумерля, где Ольга Петровна устроился на работу в родильный дом санитаркой, проработав там до самой пенсии. За многолетний и добросовестный труд имеет многочисленные награды.

Сегодня ветеран проживает одна, но родные и близкие помогают ей по хозяйству. У нее 5 внуков и 1 правнук.

В этот знаменательный день юбиляршу поздравила заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики И.В. Сасакина. Она вручил имениннице персональное поздравление от Президента Российской Федерации В.В. Путина, пожелала здоровья и долголетия.