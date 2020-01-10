В Чувашии начались зимние маршрутные учеты зверей и птиц

На территории республики 1 января стартовали зимние маршрутные учеты (ЗМУ) зверей и птиц. С начала учетов уже пройдено 40 маршрутов общей протяженностью 410 километров. Завершатся учеты 29 февраля 2020 года.

Учеты проводятся с целью получения сведений о численности копытных, пушных животных и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем подсчета следов копытных и пушных животных на снегу и визуальной регистрации птиц на заранее определенном маршруте. На территории Чувашии методика ЗМУ используется при определении численности лося, косуль, кабана, рыси, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева, глухарей, серой куропатки.

Данные учета численности зверей и птиц методом зимнего маршрутного учета используются при определении квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм пропускной способности охотничьих угодий, принятии решения органами государственной власти о регулировании численности охотничьих ресурсов, осуществлении анализа состояния популяций охотничьих ресурсов.

Учетные работы проводятся инспекторами Дирекции по охране животных мира и ООПТ и охотпользователями во всех охотничьих угодьях Чувашской Республики и на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.