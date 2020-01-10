В частном секторе лучше не мусорить?

Долгие новогодние праздники позади. А в праздники, как известно, растёт количество мусора. Это в полной мере ощутили на себе жители частного сектора, точнее, той его части, где контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов не установлены.

В первый же рабочий день в редакцию позвонили жители улиц Сурской и Володарского с вопросом, почему за праздничные дни машина по сбору ТКО не приезжала ни разу? Люди устали выносить мешки в надежде, что мусоровоз всё-таки приедет. О том, как будет осуществляться мусоросбор в праздничные дни, их никто не оповещал, а ближайший контейнер установлен через три квартала.

Мы связались с представителем регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами МВК «Экоцентр» — старшим специалистом службы территориально-абонентского обслуживания по Шумерле и Шумерлинскому району Борисом Немовым, который сообщил, что вывоз мусора в частном секторе по привычному графику прекращен. По его словам, в настоящее время в город завезена партия контейнеров, установка которых будет начата в ближайшее время. А вот почему население не было должным образом оповещено об этом, представитель «Экоцентра» ответить не смог.

В надежде получить более конкретную информацию мы связались по телефону с заместителем генерального директора по работе с потребителями МВК «Экоцентр» Евгением Прохоровым. Внимательно выслушав, он пообещал во всем разобраться и, видимо, перепоручил наше «дело» кому-то из своих специалистов. Через несколько часов по электронной почте мы получили ответное письмо. Приводим его в полном виде: «В Шумерле на данный момент происходит поэтапный переход от мешкового сбора твердых коммунальных отходов на механизированный контейнерный сбор. Установка евроконтейнеров на территории города производится на основании схемы размещения мест накопления твердых коммунальных отходов, определенных администрацией города Шумерли».

Увы, данная отписка не внесла ясность и не ответила на вполне конкретные вопросы редакции и читателей газеты: «Почему жители частного сектора Шумерли в канун новогодних праздников должным образом не были оповещены о том, что мешковый сбор мусора по графику прекращается?», «Где и, главное, когда в частном секторе будут установлены контейнеры по сбору ТКО?» Эти вопросы так и остались без ответа.

Сложно что-либо посоветовать жителям частного сектора, территориально удаленным от установленных контейнеров. Сжигать, закапывать или просто-напросто меньше мусорить? Как говорится, «думайте сами, решайте сами»! Заметим, жителям плату за услугу по сбору и вывозу ТКО никто не отменял…

Ольга Дмитриева.