9 января – День приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи

Традиционно каждый второй четверг месяца в республике проводится День приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи с совместным участием сотрудников отделов социальной защиты населения и адвокатами, задействованными в государственной системе бесплатной юридической помощи.

Очередной День приема граждан по оказанию бесплатной юридической помощи состоится сегодня 9 января 2020 года. Приемы жителей республики пройдут на базе отделов социальной защиты населения городов и районов республики.

Граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь по жилищным, земельным, пенсионным вопросам, вопросам, связанным с ЖКХ, взысканием алиментов, предоставлением мер социальной поддержки.

Более подробно можно изучить график приема населения пройдя по ссылке.

Напомним, на получение бесплатной юридической помощи имеют право граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I и II группы, ветераны войны, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды, дети-сироты, усыновители, реабилитированные лица, законные представители граждан, признанных судом недееспособными, граждане, пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, и другие – всего 41 категория (на федеральном уровне право на получение юридической помощи бесплатно предоставлено 27 категориям граждан).

Кроме того, для удобства населения на геопортале Чувашии запущена интерактивная карта с пунктами оказания бесплатной юридической помощи. Граждане имеют возможность в онлайн-режиме найти наиболее удобный для них адрес для получения бесплатной юридической помощи.

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