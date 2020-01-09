150 школьников из Чувашии и зарубежья примут участие в профильной IT-смене

В Чувашии дан старт профильной смене Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я.Яковлева для школьников, намеренных связать свою жизнь с цифровой сферой. В официальном открытии «Кампуса ЧГПУ» приняли участие заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Екатерина Грабко, заместитель министра образования и молодежной политики Алевтина Федороваи ректор университета Владимир Иванов. В ходе встречи приглашенные гости рассказали резидентам о целях цифрового образования, ознакомили их с форматами занятий в кампусе, поделились секретами личного успеха.

Для участия в профильной IT-смене на базе оздоровительного комплекса «Жемчужина Чувашии» собрались 150 школьников, в том числе 8 представителей из иностранных школ. Смена продлится до 12 января. Ребят ждут увлекательные теоретические и практические занятия по дискретной математике и информатике, решение кейсов, лекции и семинары ведущих педагогов, общеобразовательные, спортивные и досуговые мероприятия, мастер-классы по различным направлениям: VR/AR, программированию на языке Python, 3D-моделированию, Интернет вещей, искусственному интеллекту, «Робототехнике», «Мобильные технологии в цифровой экономике», «Социализация цифровых технологий», «Информационная безопасность».

Напомним, «Кампус ЧГПУ» – это проект, реализуемый при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках направления «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

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