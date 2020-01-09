Новогодние каникулы для юных шахматистов Шумерли ознаменовались большим турниром

В новогодние каникулы в Центре детского творчества города Шумерля проходил III Новогодний шахматный фестиваль.

В первый день фестиваля состоялся Турнир новичков, участие в котором приняли ученики шахматной секции «Пегас» Центра детского творчества, шахматной секции гимназии №8, а также ученики обеих секций сразу.

В этом году победителями турнира новичков стали сразу двое — Максим Иванов и Мирослав Зайцев. Максим Иванов поступательно прогрессировал полтора года в шахматной секции и подошёл к турниру в статусе фаворита, оправдав ожидания — победа, пусть и не единоличная. Максим уже почти готов принимать вызов более старших соперников. Мирослав Зайцев стремителен. Придя в шахматную секцию в сентябре, он производит впечатление шахматиста, который с каждым днём играет всё сильнее и сильнее. Победа в этом турнире — отражение этого огромного прогресса.

В тройке призёров также Павел Михеев, устранивший многие пробелы в своей игре, пусть и не все. Виктория Харчевникова стала победительницей среди девочек, а также заняла уверенное 7 место среди всех. У Глеба Егорова, Евгения Пыринова и Андрея Кузнецова есть сильные стороны, позволяющие им бороться за призовые места, но недостаток внимательности не позволил им ворваться в тройку призёров. Также попробовали свои силы Сергей Ефремов, Иван Афросин, Роман Болдырев, Даниил Шугаев и Максим Лукьянов.

Турниром более опытных школьников завершалась программа III Новогоднего шахматного фестиваля.

Фаворитами к турниру подходили три ученика третьих классов своих школ — Александр Белов (гимназия №8), Арсений Оленин (СОШ №2) и Илья Мозяков (СОШ №3). Все трое уделяют много времени занятиям шахматами, а также регулярно принимают участие в республиканских соревнованиях. К турниру они подошли на самом пике формы после нескольких успешных республиканских турниров.

Арсений Оленин и Александр Белов сходу стали лидерами, пробыв ими всю дистанцию в 7 туров. Их личная встреча в 4 туре закончилась вничью, предрекая определение победителя по дополнительным показателям. 7 туров не выявили единоличного победителя, но более высокий коэффициент Бухгольца сделал Арсения Оленина (СОШ №2) победителем. Александр Белов (гимназия №8) — второй призёр.

Борьба за 3 место среди юношей была крайне напряжённая и запутанная. На него поочерёдно выходили Илья Мозяков (СОШ №3), Антон Полозов (СОШ №3), Валентин Саяпин (СОШ №3) и Даниил Вострецов (гимназия №8). У каждого из них были шансы на уверенное третье место. Победы в важнейших партиях, а также самый высокий дополнительный показатель сделали Валентина Саяпина третьим призёром турнира среди юношей.

Светлана Трофимова (СОШ №3) стала победительницей турнира среди девушек, а заодно и заняла третье место среди всех. Пенять на невезение не особо принято в шахматах, но Елизавета Попова (СОШ №1) имеет на это полное право — она получила значительно более сильных соперников, чем её коллеги и не смогла навязать борьбу за 1 место среди девушек. Швейцарская система таит в себе немало каверз. Впрочем, шансы преодолеть даже настолько злой рок были и за шахматной доской. По итогам турнира Елизавета заняла второе место среди девушек.

Третье место среди девушек — у дебютантки турниров Сони Терентьевой (СОШ №1).

Достойно проявили себя ученики СОШ №1 Александр Сарра, Алексей Кузнецов и Роман Давыдов, уже имеющие опыт участия в турнирах. Попробовали свои силы новички из этой же школы Михаил Будников и Даниил Ильин, причём на счету Даниила — 3 набранных очка.

Впереди у шумерлинских шахматистов турнир «Белая ладья», который определит, команда какой школы представит город на Республиканском шахматном турнире.

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