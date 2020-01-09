9 января Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев совершил пробный рейс на троллейбусе с автономным ходом по новому межмуниципальному маршруту между городами Чебоксары и Новочебоксарск.

В поездке его сопровождали депутат Государственной Думы России Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев,глава Чебоксар Евгений Кадышев,и.о. главы администрации Чебоксар Владимир Филиппов, глава Новочебоксарска Олег Матвеев,глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова, директор МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Александр Каныгин.

Вместе с журналистами официальные лица проехали по новому маршруту, пообщались с горожанами, оценили комфортность и возможности нового транспорта.

«В свои студенческие годы я чаще ездил на троллейбусах, чем на автобусах, – рассказал Михаил Игнатьев. – По статистике, сегодня 60% жителей города Чебоксары пользуются троллейбусами. Это самый экологичный, самый конкурентоспособный городской транспорт. Открытие нового маршрута между Чебоксарами и Новочебоксарском создаст дополнительные возможности для перевозок пассажиров общественным транспортом. Тем более что новые троллейбусы – очень комфортабельные».

Михаил Васильевич Игнатьев также напомнил, что в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития в этом году Чувашская Республика получит 625 млн рублей из федерального бюджета на решение актуальных транспортных вопросов.

«Мы приобретем несколько десятков новых троллейбусов, которые будут курсировать на маршрутах и в городе Чебоксары, и в городе Новочебоксарске. Вот такой прорыв мы сделаем в этом году. На это выделим не менее одного миллиарда рублей с учетом федерального бюджета. Мы признаем, что отдельные троллейбусы сильно изношены, поэтому планируем в течение, максимум, пяти лет полностью обновить весь троллейбусный парк», – сообщил Глава республики.

Пока продолжается обкатка нового маршрута. Предполагается, что регулярные рейсы на нем начнут совершаться с 13 января 2020 года.

Межмуниципальные троллейбусы будут ездить под номером 100. Маршрут следования – от Красной площади города Чебоксары до остановки «Библиотека» в Новочебоксарске (кольцо у магазина «Каблучок»). По пути следования предусмотрено 23 остановочных пункта (16 – в Чебоксарах и семь – в Новочебоксарске).

Протяженность маршрута «Чебоксары (Красная площадь) – Новочебоксарск (Библиотека)» составляет 33,5 км. Время пути от начальной остановки до конечной составляет 48 минут. Оборотный рейс транспорт совершает за 96 минут.

Первое время маршрут будет обслуживаться четырьмя троллейбусами большого класса с удлиненным автономным ходом. В перспективе количество единиц транспорта на маршруте хотят увеличить с учетом его продления до северо-западного района столицы республики.

Стоимость проезда на маршруте в пригородном сообщении составит при безналичной оплате проезда 25 рублей, за наличный расчет – 26 рублей, в городском сообщении (по г. Чебоксары и г. Новочебоксарск) за наличный расчет – 22 рубля, за безналичный расчет – 20 рублей.

Режим работы троллейбусного маршрута в будние дни – с 06:07 до 18:40 с интервалом движения в часы «пик» 13 минут, в межпиковое время до 20 минут (время отправления – от Красной площади г. Чебоксары), в обратном направлении из г. Новочебоксарск – с 06:50 до 19:26.

Режим работы маршрута в выходные дни – с 6:02 до 10:02 и с 14:12 до 18:12 с интервалом движения 48 минут (время отправления – от Красной площади г. Чебоксары), в обратном направлении из г. Новочебоксарска – с 6:50 до 19:00.

Расписание может быть изменено перевозчиком с учетом пассажиропотока.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.