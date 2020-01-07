Сегодня шумерлинцы отметили светлый праздник Рождества Христова IX городским фестивалем детского творчества «Рождественская звезда». Местом проведения праздничного мероприятия стал Дворец культуры «Восход».

В фойе была развернута традиционная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, посвященная Новому году и Рождеству. Работы воспитанников воскресных школ и детских садов, обучающихся общеобразовательных школ, школы искусств и школы- интерната привлекали внимание многообразием и полетом фантазии. Желающие могли приобрести поделки детей, а вырученные средства будут направлены на строительство Храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова.























С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились настоятель Храма преподобного Серафима Саровского протоирей Владимир Ильин и настоятель Храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова протоирей Дмитрий Нестеренко.

В концертной программе выступили хоровые коллективы и отдельные исполнители, чтецы воскресной школы при Храме преподобного Серафима Саровского, Детской школы искусств № 1, общеобразовательных школ и детских садов. Воспитанники воскресной школы Храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова подготовили постановку по произведению Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками».

Выступления детей были пронизаны радостью Рождества Христова, торжеством веры и любви, наполнены светом и искренностью. Родители и родственники юных артистов, преподаватели и прихожане храмов стали самыми добрыми зрителями, приветствовали выступающих бурными аплодисментами.

Все участники фестиваля были награждены дипломами.

М. Ветликова