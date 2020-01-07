Семейные выходные в новогодние праздники

4 января воспитанники группы «Дружные ребята» МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» вместе с родителями и воспитателем отправились в путешествие в зимний парк с целью полюбоваться красотой зимней природы и с пользой провести зимние деньки. Красивым, белоснежным одеянием встретили ребят разные виды кустарников и деревьев парковой зоны. А пушистые сугробы предоставили ребятам и взрослым возможность провести соревнования: «Чья ватрушка дальше и быстрее проедет?», «Чья ватрушка больше или меньше?», «Чья ватрушка больше соберет снега?». Никто не остался в стороне. Всех заинтересовала такая двигательная деятельность. Другие отдыхающие с детьми увлеклись нашими соревнованиями и вместе с нами стали играть. Также в веселых играх приняли участие бывшие воспитанники группы «Дружные ребята». Много слов благодарности и восхищения было в адрес нашей веселой и дружной компании. Спасибо всем за прекрасный проведенный день с пользой и делом, здоровьем и хорошим настроением.





Паксеева В.А., воспитатель