Поздравляем маленького победителя!

Воспитанница детского сада № 15 "Сказка» Димитриева Анна — победитель городского конкурса «Волшебство новогодней открытки».

Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» являются активными участниками городских конкурсов. Так и в этот раз от нашего детского сада было выполнено много творческих, интересных работ. В преддверии нового года были подведены итоги городского конкурса «Волшебство новогодней открытки». В числе победителей конкурса оказалась и воспитанница группы «Настоящие друзья» Анечка Димитриева. Из тридцати шести творческих работ, ее открытка заняла первое место. Поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов!







