Новый год самый любимый праздник детей и взрослых. В детском саду № 15 «Сказка» прошла новогодняя профсоюзная елка. Этот праздник объединил всех детей сотрудников, так как все сотрудники являются членами первичной профсоюзной организации. Дети пели новогодние песни, водили новогодние хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в интересные новогодние игры-забавы, благодарили сказочных героев дружными аплодисментами. Пусть наши дети растут здоровыми, счастливыми и дружными! С Новым годом!
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