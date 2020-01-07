Новый год самый любимый праздник детей и взрослых. В детском саду № 15 «Сказка» прошла новогодняя профсоюзная елка. Этот праздник объединил всех детей сотрудников, так как все сотрудники являются членами первичной профсоюзной организации. Дети пели новогодние песни, водили новогодние хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в интересные новогодние игры-забавы, благодарили сказочных героев дружными аплодисментами. Пусть наши дети растут здоровыми, счастливыми и дружными! С Новым годом!





