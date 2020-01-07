Как проводят Новогодние праздничные выходные воспитанники группы «Почемучки» детского сада № 15 «Сказка»

Сколько радости, волшебства, общения приносят Новогодние праздники и детям, и взрослым. Воспитанники группы «Почемучки» МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» весело, с пользой для здоровья проводят эти праздничные выходные, которые можно смело назвать по-настоящему «семейными». Это и прогулки на свежем воздухе, катание на санках, ватрушках, постройка снеговиков совместно с папой и мамой, это возможность помочь расчистить снег возле дома, это и совместные игры.

Такая совместная деятельность способствует совместному общению родителей и детей, дают возможность найти общие интересы, которые в дальнейшем становятся основой семейного общения. В ходе совместной деятельности происходит обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной двигательной, творческой, деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.













Самое главное – такие праздники дают возможность получить массу положительных эмоций от совместного общения ребенка и родителей.

Маликова Г.К., воспитатель