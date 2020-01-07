В Рождественском богослужении в Покровско-Татианинском соборе приняли участие Глава Чувашской Республики с супругой

7 января Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев с супругой Ларисой Юрьевной приняли участие в Рождественском богослужении в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары.

Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

На праздничном богослужении присутствовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев.

Михаил Васильевич Игнатьев поздравил митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнаву, служителей храма и прихожан с Рождеством Христовым, пожелал здоровья, благополучия и семейного счастья.

Прямая трансляция Рождественского богослужения в Покровско-Татианинском соборе города Чебоксары велась в эфире Национальной телерадиокомпании Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики