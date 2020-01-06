Шумерлинские волейболисты разыграли Кубок главы администрации города

В течение двух дней, с 5 по 6 января, в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» проходили игры открытого Чемпионата города Шумерля по волейболу среди любительских команд – «Кубок главы администрации – 2020». В этом сезоне в соревнованиях приняли участие шесть команд: АО «ШЗСА», АО «КАФ», «Ветераны», «СОШ №3», «Торханский КОЦ», ВК «Спарта».

В первый день команды оспаривали выход в финальную часть соревнований, боролись за выход из групп. 6 января, в заключительный финальный день соревнований, были проведены полуфинальные игры, игра за третье место и кульминацией турнира, конечно же, стала финальная игра.

В игре за третье место на площадке встретились команды «Спарта» и «Торханский КОЦ», где победу одержали торханцы, тем самым завоевав бронзу соревнований. В игре за первое место развернулась серьезная и упорная борьба между командами АО «ШЗСА» и АО «КАФ», где победу одержали волейболисты АО «КАФ», и стали обладателями Кубка главы администрации по волейболу 2020 года. Команда АО «ШЗСА» заняла достойное второе место.

На закрытии соревнований, глава администрации города Шумерля А.Д. Григорьев поблагодарил и поздравил всех участников соревнований с завершением увлекательного и интереснейшего турнира и вручил переходящий Кубок главы администрации города Шумерля по волейболу команде АО «КАФ».













Победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами. Так же были отмечены грамотами и памятными призами игроки в номинациях. Так, «Лучшим игроком» был признан Евгений Ловушкин (АО «ШЗСА»), «Самым возрастным игроком» стал Петр Сундряков («Ветераны»), «Самым юным игроком» стал Даниил Князев (АО «КАФ»).

Обладатели Кубка главы администрации города Шумерли по волейболу:

2008 г. – ОАО «Шумерлинский мясокомбинат»;

2009 г. – ОАО «Комбинат автомобильных фургонов»;

2010 г. – ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»;

2011 г. – ООО «Универсал».

2012 г. – ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей».

2014 г. (за 2013 г.) – ООО «Универсал»

2014 г.- ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей»

2015 г. – ООО «Универсал»

2016 – 2017 г. – АО «ШЗСА»

2018 г. – АО «КАФ»

2019 г. – АО «КАФ»

2020 г. – АО «КАФ»