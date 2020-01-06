Фестиваль новогодних и эко-костюмов «Новогодний маскарад» прошел в Шумерле

5 января модельер Снеговик открыл городской фестиваль новогодних и эко-костюмов для дошкольников и школьников 1 – 4 классов «Новогодний маскарад», который состоялся в Центре детского творчества.

В конкурсе приняли участие самые эксклюзивные модели в самых экстравагантных костюмах из различного материала, в трех номинациях. В первой номинации «В гостях у сказки» были представлены костюмы различных сказочных героев, животных, персонажей из мультфильмов. Во второй номинации «Экологический костюм» ребята представили новогодние эко-костюмы. В последней номинации «Новогодние кружева» были представлены костюмы, связанные с тематикой Нового года — снежинки, елочки, снегурочки, новогодние игрушки и другие.

Праздник прошел ярко и весело, участники пели, танцевали, играли около новогодней елки, демонстрируя свои необыкновенные костюмы.

И жюри не осталось равнодушным и определило следующих победителей. Победителями в номинации «В гостях у сказки» стали: Авдонина Мария СОШ №3, 3в класс с костюмом «Рапунцель», Вершинин Григорий СОШ №3, 2а класс с костюмом «Паук» и Брюхановы Артем и Варвара с костюмами «Офицер», «Ангел». Победительницей в номинации «Экологический костюм стала Дубцова Анастасия СОШ №3, 2б класс, с костюмом «Ночная роза». Победителями в номинации «Новогодние кружева» стали: Кортунова Дарья СОШ №3, 2 б класс, с костюмом «Снегурочка», Назаров Дмитрий, гимназия №8, 2а класс, с костюмом «Санта-Клаус» и гостья из города Москва, учащаяся 2 класса Демина Мария с костюмом «Елочка».

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