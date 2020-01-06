Объединенные снеговиками

Новогодние каникулы в Шумерле проходят ярко и насыщенно. Сегодня, например, в городском парке состоялся фестиваль снеговиков, объединивший детей и их родителей. Из-за того, что снег был не липким, вылепить снеговиков не удалось, зато получилось их нарисовать. Команды старались от души. Все снеговики получились красивыми и оригинальными, поэтому определить победителей не удалось — победила дружба.

На празднике дети также узнали исторические факты о снеговиках, водили хоровод и угощались конфетами. Многие из них вовсе не торопились домой и по окончании фестиваля отправились кататься с горки. Новогодние радости продолжаются!

Т. Александрова.