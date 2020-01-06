Обновлённый портал «Народный контроль» принимает обращения жителей республики

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики сообщает о запуске модернизированного портала «Народный контроль». Полностью обновился интерфейс проекта, расширились его возможности.

Задачу по популяризации государственного онлайн-ресурса по приему обращений поставил в этом году в своем Послании Госсовету Чувашии Глава республики Михаил Игнатьев. За почти 5 лет работы портал «Народный контроль» помог решить около 1,5 тыс. актуальных проблем в самых разных уголках Чувашии. Но время не стоит на месте – любой, даже успешный проект, устаревает и требует перезапуска. Первый большой юбилей портал встретит в совершенно ином облике и с новыми функциями.

Платформа станет главной площадкой для сбора и изучения мнения граждан. Благодаря новому функционалу здесь можно проводить опросы и голосования по различным актуальным темам. К примеру, в настоящее время здесь можно отдать свой голос за лучших из лучших в разных профессиях. Одновременно запущено более 70 опросов.

Если раньше можно было направлять сообщения от конкретного лица, то теперь принимаются и коллективные обращения. Если вдруг ответ органа власти на обращение человека не устраивает, и он желает, чтобы его перерассмотрели, то можно отметить сообщение как повторное. Может сложиться и обратная ситуация – проблема разрешилась – в таком случае обращение можно отклонить.

Теперь пользователь может вести диалог с ведомством-исполнителем по своему обращению и таким образом получать дополнительные сведения о ходе рассмотрения своего вопроса.

На портале «Народный контроль» действует удобная фильтрация по интересующим параметрам.

Напомним, что одним из главных преимуществ ресурса является оперативность рассмотрения обращений – ответ на него предоставляется всего за 10 рабочих дней. Сообщения можно направить через сайт или мобильное приложение. Для входа используется учётная запись от Единого портала госуслуг.

Обращения принимаются по 8 направлениям – это жилищно-коммунальные услуги, связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и сельское хозяйство. Как и прежде, к тексту сообщения можно прикрепить фотографии, указать на карте место – всё это поможет ускорить рассмотрение вопроса.

Выдвигайте инициативы, решайте конкретные проблемы на местах, участвуйте в голосованиях и опросах! Совместными усилиями мы сделаем жизнь в наших городах и селах комфортнее!

cap.ru

