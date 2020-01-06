06 Янв

Новый год — в новой квартире

30 декабря, в преддверии Нового года торжественно вручили ключи от квартиры сироте Фроловой Веронике Николаевне.

Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и глава Шумерлинского сельского поселения Алексей Федяров  поздравили девушку  со знаменательным событием и отметили, что государство уделяет особое внимание решению жилищных проблем детей-сирот. Квартира  отвечает всем современным требованиям и полностью пригодна для проживания без каких-либо собственных вложений.

В свою очередь Вероника выразила огромную благодарность правительству за заботу и поддержку тех, кто в этом нуждается.  

shumer.cap.ru 

Автор записи: anna

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