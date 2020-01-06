30 декабря, в преддверии Нового года торжественно вручили ключи от квартиры сироте Фроловой Веронике Николаевне.

Глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов и глава Шумерлинского сельского поселения Алексей Федяров поздравили девушку со знаменательным событием и отметили, что государство уделяет особое внимание решению жилищных проблем детей-сирот. Квартира отвечает всем современным требованиям и полностью пригодна для проживания без каких-либо собственных вложений.



В свою очередь Вероника выразила огромную благодарность правительству за заботу и поддержку тех, кто в этом нуждается.

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