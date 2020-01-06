На совещании под руководством Главы Чувашии подведены итоги новогодних мероприятий

6 января под руководством Главы Чувашии Михаила Васильевича Игнатьева состоялось совещание, на котором обсуждены итоги новогодних праздничных мероприятий.

Глава республики отметил, что в целом праздники прошли ровно, органы правопорядка эффективно обеспечивали правопорядок. Службы жизнеобеспечения, медицинские учреждения и пожарные подразделения продолжают работать в штатном режиме, своевременно реагируя на вызовы.

В то же время в праздничные дни произошел ряд происшествий. В частности, 5 января ночью в городе Чебоксары случился пожар в доме №74, корп. 1 по ул. М. Павлова. На вопрос Михаила Игнатьева о пострадавших заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что в городскую детскую клиническую больницу с подозрением на отравление продуктами горения были доставлены двое детей, а в БСМП – двое взрослых. Состояние всех четверых оценивается как средней степени тяжести.

Владимир Викторов проинформировал также, что за новогодние праздники в республике родилось 125 детей, в лечебные учреждения в эти дни обратилось более 6 тыс. человек.

По информации министра Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, с начала нового года зарегистрировано меньше пожаров по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Из-за неосторожного обращения с огнем и курения в состоянии алкогольного опьянения с 25 декабря 2019 года на пожарах погибли пятеро человек. От использования пиротехники пострадали шестеро.

Министр призвал рыбаков быть предельно осторожными на водоёмах, отметив, что ниже Чебоксарской ГЭС до Мариинского Посада Волга открыта, льда нет. Он напомнил, что несоблюдение мер безопасности приводит к печальным последствиям.

Как доложил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев, с начала года в ДТП погибли двое, травмы различной степени тяжести получили 29 человек.

Глава республики Михаил Васильевич Игнатьев поручил усилить профилактическую работу по всем направлениям, чтобы избежать несчастных случаев в будущем.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшовпроинформировал, что в зимние каникулы проводится много спортивных мероприятий, в школах действуют все спортивные кружки и секции. Особой популярностью пользуются ледовые катки.

В Чебоксарах по просьбе родителей созданы и функционируют 23 пришкольных лагеря. Работают также учреждения дополнительного образования, кружковые мероприятия проходят на базе Кванториумов в Чебоксарах и Новочебоксарске и «IT-куба» в Канаше.

Министр напомнил, что в преддверие Нового года в Чебоксарском экономико-технологическом колледже состоялось открытие мастерских, оснащенных современным оборудованием, по компетенциям «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Цифровой модельер», «Ресторанный сервис», «Поварское дело» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»

Во всех мастерских состоялись мастер-классы, показавшие высокий профессиональный уровень преподавателей и хорошие навыки студентов при использовании новейшего оборудования и программного обеспечения.

Всего же в Чувашии в 2019 году в рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» были открыты 25 мастерских, оснащенных современным оборудованием.













По информации министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константина Яковлева, учреждения культуры в праздники работают по плану. По предварительным подсчетам, только 31 декабря дома культуры посетили 360 тыс. человек. Министр обратил внимание, что задача по открытию новых сельских домов культуры, поставленная Главой республики, выполнена в полном объеме. За последние годы открыто 18 клубов, еще 7 планируется открыть в текущем году. По количеству кинозалов на количество жителей Чувашия входит в десятку лучших регионов в стране и находится на втором месте в ПФО.

7 января православные верующие отметят один из главных праздников – Рождество Христово. Константин Яковлев проинформировал, что во всех православных храмах республики пройдут рождественские богослужения. Ожидается, что их посетят порядка 30 тысяч верующих.

7 января в 8:30 по Московскому времени на телеканале Чувашской национальной телерадиокомпании начнется прямая трансляция Рождественского богослужения, которое совершит в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Глава республики акцентировал, что должно быть налажено эффективное взаимодействие, чтобы обеспечить безопасный отдых жителей региона. Михаил Васильевич Игнатьев указал также на необходимость более качественной уборки дворовых территорий, отметив, что жалобы на неубранные дворы поступают на его страничку в «Instagram».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики