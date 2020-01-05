7 января зрители Национального телевидения Чувашии смогут увидеть Рождественское богослужение в прямом эфире

7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В России в этот день тысячи людей собираются в храмах на рождественские службы.

Увидеть праздничную Божественную литургию из Покровско-Татианинского собора г.Чебоксары смогут зрители Национального телевидения Чувашии – 7 января телеканал организует прямую трансляцию рождественского богослужения, которое совершит Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Начало эфира – в 8:30.