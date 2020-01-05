Праздник хоккея в Шумерле

Настоящий хоккейный праздник состоялся 4 января на стадионе «Труд» города Шумерля.

Многие шумерлинцы еще помнят, как на городском стадионе, в старой хоккейной коробке, кипели бурные баталии с участием детской и взрослой команд. Для многих шумерлинцев хоккей был частью жизни.

В настоящее время в Шумерле созданы все необходимые условия для развития этого замечательного и интереснейшего вида спорта: современная хоккейная коробка, освещение, а главное стремление и инициатива возрождения хоккея в нашем городе. На базе спортивной школы сформирована детская хоккейная команда под руководством тренера Анатолия Дерябина.

Второй год в городе под руководством одного из инициаторов возрождения шумерлинского любительского взрослого и детского хоккея Сергея Январева развивается Чемпионат школьной хоккейной лиги города Шумерля и Шумерлинского района (ШХЛ). Благодаря поддержке Депутата Государственной Думы Российской Федерации Л.И. Черкесова год назад шумерлинские мальчишки получили три комплекта новой хоккейной формы для занятий любимым видом спорта.

Ну а сегодня, 4 января, шумерлинский лед принимал календарный хоккейный матч Чемпионата Непрофессиональной хоккейной лиги в Чувашской Республике среди сельских любительских команд сезона 2019 — 2020 гг. (дивизион «Сельский») между командами ХК «Шумерля» (г.Шумерля) и ХК «Рубин» (г.Ядрин).

Хоккейный клуб «Шумерля» был так же сформирован по инициативе активиста хоккейного движения города и района Сергея Январева, который и является капитаном шумерлинской команды. Состав шумерлинской команды сформирован из любителей хоккея города Шумерли и Шумерлинского района.

Спортивный азарт, красивые игровые моменты, поддержка болельщиков – все это создавало настоящую хоккейную атмосферу на стадионе. После финального свистка арбитра счет матча — 2:3 в пользу гостей матча.

Не результат матча важен в этой игре, а инициатива и стремление возрождения хоккея в нашем городе. Хоккейный сезон еще только начался, и шумерлинцы еще станут участниками хоккейных матчей с участием ХК «Шумерля».















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