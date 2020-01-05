В открытии ежегодных республиканских соревнований «Рождественская гонка» в Чебоксарах принял участие Глава Республики

5 января Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в торжественном открытии ежегодных республиканских соревнований «Рождественская гонка», которые состоялись в Чебоксарах на лыжной базе республиканского Центра зимних видов спорта.

На церемонии также присутствовали депутат Государственной Думы Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Владимир Викторов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, президент ЧРОО «Федерация лыжных гонок Чувашской Республики» Владимир Олаев, директор БУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 2» Минспорта Чувашии Николай Николаев.

Михаил Игнатьев поздравил всех участников соревнований с наступившим 2020-м годом, пожелал жить в мире и согласии, поблагодарил за любовь к спорту.

«Мы вместе открываем лыжный сезон. Хотя снега и не так много, но лыжная трасса подготовлена хорошо. По крайней мере, амбиций у вас достаточно, желаю получить много положительных эмоций. Да здравствует спортивная Россия, да здравствует спортивная Чувашия!» – приветствовал участников состязаний Глава республики.

Он также отметил, что популяризации лыжного спорта уделяется большое внимание. «У нас 25 детско-юношеских спортивных школ, где все больше и больше людей могут заниматься со специалистами, тренерами, наставниками и приобщаться к лыжному спорту», – подчеркнул Михаил Васильевич Игнатьев.

Традиционная «Рождественская гонка» имеет статус межрегиональной. В этот раз в ней приняли участие около 200 сильнейших спортсменов не только из муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, но и из Москвы, Московской и Кировской областей, республик Марий Эл и Саха-Якутия.

Традиционно спортсмены состязались в гонке свободным стилем, победителей определяли в личном зачете в 4 возрастных группах (среди женщин и мужчин). Было разыграно 8 комплектов наград.

В Чувашии также в эти дни на сборах находятся члены юношеской сборной России по академической гребле, готовящиеся к первенству Европы и первенству мира. Старший тренер СШОР «Юность Москвы» (г. Москва) по гребным видам спорта Андрей Климовских выразил признательность Главе Чувашской Республики за отличные условия для тренировок и проживания на базе республиканского Центра зимних видов спорта.

«В Чувашию на сборы я приезжаю уже в седьмой раз. Здесь комфортно. Притягивает человеческое отношение, добрые люди. Нам нравится, как тут относятся к подготовке трасс, к спортсменам», – признался Андрей Климовских.

«Занятия и тренировки, конечно, у нас длятся с утра до вечера, но мы успеваем и погулять. У вас очень красивый город. Я второй год подряд приезжаю и всегда получаю кучу эмоций. Каждый раз приятно сюда возвращаться», – сказала в интервью Национальному телевидению Чувашии член юношеской сборной России по академической гребле Марина Матвеева.





















Справка:

В Чувашской Республике лыжными гонками занимаются 2033 человека в 25 детско-юношеских спортивных школах и 1 спортивной школе олимпийского резерва. С ними работают 72 тренера (тренера-преподавателя).

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики