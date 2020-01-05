В «Олимпе» прошли веселые старты «Рождество в кроссовках»

Зимние каникулы в ДЮСШ «Олимп» города Шумерля ознаменовались спортивным праздником – веселыми стартами «Рождество в кроссовках» среди воспитанников спортивной школы, которые весело прошли 4 января.

Команды «Чемпионы», «Всё айс», «Команда А» , «Команда Б» с удовольствием приняли участие в разнообразной программе, которая была довольно насыщенной. Командам были предложены очень непростые конкурсы с бегом, прыжками, где нужно было проявить меткость и сообразительность. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали соревнующихся настолько, что они не замечали происходящего вокруг.

Юные спортсмены поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным, необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым.











«Рождество в кроссовках» стали настоящим праздником спорта, здоровья и веселого настроения!

© 2000 — 2020. г. Шумерля Чувашской Республики