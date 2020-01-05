Новый год — самый любимый, добрый, сказочный праздник, время исполнения заветных желаний, чудес, приключений, волшебных превращений и удивительных перемен.

4 января городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги продолжила праздничную эстафету новогодних и рождественских событий в МБУ «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля. Библиотека стала литературной площадкой для новогодней конкурсно–игровой программы «В снежном вихре Рождества».

Юные читатели узнали об истории празднования Нового года и Рождества, приняли участие в конкурсе «Новогодний серпантин». Ребята продемонстрировали интеллектуальные знания о писателях, посвятивших множество произведений Новому году и его главным сказочным персонажам — Деду Морозу и Снегурочке, о мультфильмах, основной тематикой которых является волшебный зимний праздник.









Справиться с заданиями ребятам помогла книжная выставка «Блеск новогодних огней», на которой были представлены русские народные сказки и классические произведения Х. Андерсена, С. Маршака, А. Островского, Э. Гофмана и др.

Ребята успешно справились со всеми испытаниями. Мальчишки и девчонки читали стихи, танцевали, пели песни, водили хороводы и отгадывали загадки. Новогодние игры и забавы подарили шумерлинцам праздничное настроение.

Библиотекари поздравили участников мероприятия с новогодними праздниками, вручив каждому сладкие призы.

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