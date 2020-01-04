Праздники продолжаются

Окунуться в мир сказки вновь пригласили маленьких шумерлинцев и их родителей самодеятельные артисты ДК «Восход». В полдень 4 января в городском парке, на площадке у фонтана, закружил «Новогодний хоровод». Сюжет театрализованного представления был основан на вечной борьбе добра со злыми силами. На этот раз Кощей задумал жениться на Снегурочке, чему, естественно, воспротивились Зимушка-зима, Свинка, Дед Мороз. История со знакомыми сказочными персонажами, сопровождавшаяся задорными танцевальными ритмами, пришлась по душе маленьким зрителям.

Наталья Игнатьева.