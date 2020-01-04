Задание по осеннему призыву граждан на военную службу в Чувашии выполнено в полном объёме

4 января 2020 года Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев провел встречу с военным комиссаром Чувашской Республики Александром Мокрушиным.

Военный комиссар республики доложил, что задание по осеннему призыву граждан на военную службу выполнено в полном объёме, ряды военнослужащих пополнили 1056 новобранцев из Чувашии. Было отмечено также, что военный комиссариат Чувашской Республики занял 4-е место по всем вопросам служебной деятельности среди 30 военных комиссариатов субъектов РФ, входящих в состав Центрального военного округа. За лучшую подготовку, организацию и проведение весеннего призыва 2019 года военный комиссариат Чувашской Республики был награжден вымпелом за 1-е место среди военных комиссариатов округа.

Михаил Васильевич Игнатьев выразил признательность сотрудникам военного комиссариата республики за эффективное решение комплекса задач в интересах укрепления обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодежи. Он отметил, что ярким показателем работы является высокий авторитет призывников Чувашии во всех родах войск.

Глава Чувашии и военный комиссар республики обсудили вопросы подготовки к празднованию Дня защитника Отечества, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 100-летия со дня образования военного комиссариата Чувашской Республики, которое будет отмечаться в сентябре 2020 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики