Шумерлинцы – стипендиаты Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность

27 декабря Глава Чувашской Республики подписал распоряжение № 509 «О назначении специальных стипендий для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность в 2020 году».

Шумерлинцы, достигшие значительных результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, производственной, управленческой, спортивной, общественной деятельности и бизнес-проектировании, традиционно становятся стипендиатами.

Сегодня это: обучающиеся школы №1 Гульнара Акшова и Елизавета Яковлева; обучающиеся школы №2 Анастасия Александрова, Ульяна Андреева; обучающиеся школы №3 Екатерина Евтушенко, Семен Федулов, Екатерина Курасова и учитель истории этой школы Дарья Магулина; обучающийся школы №6 Михаил Родионов; обучающаяся гимназии №8 Анастасия Бородавина; учащиеся Центра детского творчества Кирилл Васин, Полина Аношина и Айсет Нелюбина; воспитатель детского сада № 5 «Радуга» Анастасия Балякина; студенты Шумерлинского политехнического техникума Александр Огурцов и Артем Федоров; волонтер Благотворительного фонда содействия развитию дополнительного образования города Шумерля «Творчество детям» Евгений Ясков.

Поздравляем шумерлинских стипендиатов, желаем им не останавливаться на достигнутых результатах, быть примером для подражания.