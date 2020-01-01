Ровно год назад в Чувашской Республике начал свою работу региональный контакт-центр Отделения Пенсионного фонда.

С 24 декабря 2018 года жителей Чувашии консультируют операторы контакт-центра республиканского Отделения ПФР. Контакт-центр подключен к телефонной сети через многоканальный единый телефонный номер 8(8352)64-91-14. Привычные жителям города и района номер телефона «горячей линии» остался тем же 8(83536)2-44-60. Звонки на него автоматически переадресуются на региональный Контакт-центр.

Специалисты республиканской пенсионной службы проконсультируют по любым вопросам, входящим в компетенцию ПФР. Можно, не выходя из дома, записаться на прием, заказать справки, получить интересующую информацию. Сведения о размере пенсии, дате ее выплаты и иные персональные данные в Контакт-центре также можно получить, если использовать «кодовое слово».

В круглосуточном режиме организована работа системы автоинформирования. С её помощью в период ожидания ответа при занятой линии и в случае вызова внерабочее время можно прослушать актуальную информацию о графике работы органов ПФР, способах получения услуг, новости ПФР, сведения о датах перечисления пенсий.

По итогам первого года работы в Контакт-центр поступило 90 тыс. звонков, в день в среднем поступает от 300 до 560 вызовов от граждан и представителей организаций.

Централизованно поступающие звонки своевременно анализируются, что позволяет оперативно реагировать на потребности граждан — в первую очередь, по тем направлениям, на которые зарегистрировано большее количество звонков и обращений.

Создание новой структуры – это очередной шаг к совершенствованию работы клиентских служб ПФР в Чувашской Республике. Специалисты в территориальных управлениях на местах заняты исключительно обслуживанием посетителей. Это позволило повысить качество персональных консультаций жителям всего региона, как при личном визите в ПФР, так и при обращении по телефону.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шумерля