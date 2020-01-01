28 декабря в Шумерлинском районе состоялось торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта, построенного во исполнение Указа Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева «О дополнительных мерах по совершенствованию оказания медико-санитарной помощи сельскому населению в Чувашской Республике».

Жители деревни Торханы этого дня ждали давно. Новый ФАП отвечает всем современным требованиям. Он укомплектован необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи жителям. Теперь появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях.

В праздничном мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонида Ильича Черкесова Владимир Кровяков, заместитель главного врача по медицинской части БУ «Шумерлинский ММЦ» Дмитрий Мурашкин, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, глава города Шумерля Сергей Яргунин, , глава Торханского сельского поселения Алина Сергеева , руководители подрядной организации, медицинские работники и местные жители.

Выступая перед собравшимися, почетные гости отметили, что руководство республики много внимания уделяет развитию сельских поселений, выполняет все взятые на себя обязательства. Они подчеркнули, что качественное медицинское обслуживание важно и необходимо каждому жителю села.

Жители деревни от души поблагодарили руководство Чувашской Республики, Минздрав Чувашии, администрацию Шумерлинского района, сельского поселения и районной больницы, а также подрядную организацию, строителей, всех, кто принимал участие в строительстве нового ФАПа.

После торжественного открытия участники мероприятия осмотрели помещения, оценили удобство и уровень комфортности условий оказания медицинской помощи. По довольным лицам жителей, можно было увидеть, что деревня будет жить. Хочется, чтобы молодежь сюда возвращалась, сельчане были заняты делом и жили достойно!

В целом, по району таких современных ФАПов уже 6. Новый ФАП для жителей деревни Торханы стал подарком не только к Новому году, но и к грядущему юбилею Шумерлинского района.