Шумерлинец Александр Якунин – дважды победитель III Всероссийского конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Проспект Детства»

Обучающийся МБОУ «СОШ №2» города Шумерля Александр Якунин в преддверии Нового года стал победителем III Всероссийского конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Проспект Детства», который проходил в ДК Ухсая г. Чебоксары.

Уже в первом отделении ему не было равных в детской группе (7 — 8) лет. Песня «А за окошком месяц май» в номинации «Эстрадный вокал, соло» поразила компетентное жюри артистизмом и зажигательностью исполнения.

Во втором отделении песни «Вдоль по Питерской» в номинации «Музыка кино и TV» и «Ямайка» в номинации «Мировой хит» заразила задором и весельем зрителей и членов жюри.

Дважды Лауреат I степени и Лауреат II степени за песню «Ямайка», Саша получил 3 кубка и сладкий подарок от Деда Мороза.

Поздравляем Александра и желаем ему дальнейших успехов!

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