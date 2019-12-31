Открыта ледовая переправа через реку Сура

30 декабря открылась ледовая переправа через р.Суру. Автомобильная переправа Наваты-Шумерля связала Нижегородскую область и Республику Чувашия.

Работать переправа будет круглосуточно. Разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, скорость движения не должна превышать 10 км/час.

Согласно законодательству, задача органов местного самоуправления — организовать работу по оборудованию ледовых переправ и обеспечить их безопасное функционирование в течение сезона.

Выезд на лёд на автотранспорте разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах, где соблюдены все требования по обеспечению безопасности передвижения транспортных средств.

Помните, выезжая на лёд на автомобиле в неположенном месте, вы подвергаете свою жизнь неоправданному риску и опасности!

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