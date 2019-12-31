Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Чем больше детей будет рождаться, тем больше детских садов будем строить»

30 декабря Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев принял участие в открытии нового дошкольного образовательного учреждения «Эврика» в микрорайоне «Университет» г. Чебоксары.

Глава республики тепло поздравил участников торжества с наступающим Новым годом и открытием современного инновационного детского сада, пожелал всем мира, согласия и благополучия в новом году.

Михаил Игнатьев отметил, что в Чувашии с 2012 года построено 60 детских садов более чем на 11 тыс. мест. На эти цели направлено свыше 8 млрд рублей. «Это огромные инвестиции в воспитание, интеллектуальное и физическое развитие наших дорогих детей», — подчеркнул он.

Сегодня распахнули свои двери сразу несколько новых детских садов в Чебоксарах и один в Канаше. «Растут новые микрорайоны в городах республики. Чем больше детей будет рождаться, тем больше детских садов будем строить», – заверил Глава Чувашии. В 2020—2021 годах в рамках реализации национального проекта «Демография» предполагается строительство 9 детских садов на 1840 мест. В микрорайоне «Университет» планируется возвести еще один детский сад и школу.

Руководитель региона выразил признательность строителям, которые строят дома и социальные объекты, развивают и благоустраивают микрорайоны и общественные пространства.

В открытии детского сада «Эврика» также участвовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, генеральный директор АО «Специализированный застройщик «ТУС» Николай Угаслов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, генеральный подрядчик, генеральный директор производственного кооператива «Медведевская ПМК» Юрий Васенев.

Детский сад на 250 мест стоимостью 203,9 млн рублей возведен в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

В детском саду созданы все необходимые условия для малышей — функциональные помещения для физкультурных и музыкальных занятий, бассейн, кабинеты психолога, логопеда, кабинет для LEGO-cтудии, арт-лаборатория. Примечательно, что здесь будут развивать раннюю профориентацию дошкольников по инженерно-техническому направлению.

Как отметила заведующая дошкольным образовательным учреждением «Эврика» № 209 Татьяна Михайлова, в садике создано 70 рабочих мест.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики