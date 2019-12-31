В Шумерле в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» организовали поздравление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Дед Мороз шагает по стране... Чтобы успеть ко всем детишкам, он привлекает и своих помощников.

В Шумерле в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и добровольной народной дружины организовали поздравление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята получили в подарок сладкие торты.

Конечно, «коллеги Дедушки Мороза» не забыли рассказать детям о безопасном поведении и о правилах безопасности, которые должны соблюдать все дети во время зимних каникул, а также подарить наклейки и закладки на правовую тематику.

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