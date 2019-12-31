В администрации Шумерлинского района прошел новогодний утренник для одаренных учащихся района

Калейдоскоп новогодних утренников набирает обороты. Сегодня в администрации Шумерлинского района состоялась традиционная ёлка главы для одарённых деток.

С наступающим Новым 2020 годом ребят поздравил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. Лев Геннадьевич пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, веселых праздников и новогоднего волшебства.

На праздник пригласили детей со всех поселений района. Мероприятие началось с театрализованной сказки, которая создала у зрителей праздничное настроение.

По завершении сказки начался новогодний утренник в актовом зале учреждения.

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