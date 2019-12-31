Волонтеры гимназии №8 организовали и провели праздничную программу «Новый год в каждый дом! » в микрорайоне города

В преддверии Нового 2020 года волонтеры, члены Российского движения школьников и Совета обучающихся МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля провели праздничную программу «Новый год в каждый дом!» в микрорайоне «Камчатка» во дворе №23 по улице Коммунальной.

Взрослые и дети были в восторге от новогоднего представления, в котором происходили новогодние чудеса. Дети и жители микрорайона пели новогодние песни, читали стихи, выполняли задания Деда Мороза и Снегурочки. Синхронно плясали новогодний флешмоб, дружно топали и хлопали, кружились и водили хороводы вокруг ёлочки под любимую песню «В лесу родилась ёлочка». Стихи Деду Морозу рассказывали не только дети, но и взрослые, ведь новогодняя сказка для всех!

Праздничная программа подарила ребятам и всем, кто присутствовал на празднике, огромный заряд весёлого настроения, задора и положительных эмоций. Дед Мороз поздравил всех с Новым Годом и пожелал крепкого здоровья!

Традиционный праздник в микрорайоне помогает сближать жителей города. Мы за единение и сплоченность!

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