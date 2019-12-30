Шумерлинские шахматисты почтили память друга

В декабре 2019 года исполнилось 3 года, как не стало Александра Миронова. Александр Георгиевич Миронов был постоянным участником городских и республиканских турниров, призёром Чемпионата Шумерли по шахматам, победителем и призёром городских соревнований. Ему посвятили свой турнир шумерлинские шахматисты в один из последних дней 2019 года.



Турнир прошёл 29 декабря в Центре детского творчества по круговой системе с контролем времени по 20 минут и собрал состав из 9 участников. Для одних это был первый турнир за несколько месяцев, для других — первый турнир за несколько лет, третьи продолжают активно совершенствоваться и набирать опыт, а четвёртые продолжают находиться на самом пике формы и были готовы к новым победам, а, местами, и экспериментам.



Борьба за победу и призовые места велась между Сергеем Иовлевым, Александром Никифоровым и Геннадием Стожаровым. Преуспел в этой борьбе С. Иовлев — сыграв вничью с А. Никифоровым и А. Кашкаровым и, победив всех остальных, он набрал на пол-очка больше своих ближайших преследователей и выиграл турнир.



2 — 3 место разделили Г. Стожаров и А. Никифоров.



Пол-очка отделили вернувшегося в шумерлинские шахматы Александра Кашкарова от попадания в призовую тройку.



Е. Голованова