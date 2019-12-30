Праздничная ТВ-программа с 6 по 12 января

Понедельник, 06 Января

Первый канал

5.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)



6.00, 10.00, 12.00 «Новости»



6.10 «Безымянная звезда» (12+)



8.00 «Доброе утро»



10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)



11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)



13.25 «Практика». Новый сезон» (12+)



15.25 «Повтори!» (16+)



17.30 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск» (12+)



18.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)



19.50 «Пусть говорят» (16+)



21.00 «Время»



21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)



23.00 «Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа Спасителя»



1.00 «Рождество в России. Традиции праздника» (0+)



1.50 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (0+)



3.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

РОССИЯ

5.00 «Начнём с утра!»



6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)



10.10 «Сто к одному»



11.00, 20.00 Вести



11.20 Местное время. Вести



11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)



16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)



20.30 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)



23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного Рождественского богослужения



1.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм



7.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»



9.40, 1.30 Д/ф «Серенгети»



10.45 «Первый ряд». Новосибирский государственный академический театр «Красный факел»



11.25 Х/ф «СВАДЬБА»



12.30 Оратория о Святой земле «Прощальный час в Иерусалиме»



14.00 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова»



14.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»



16.45 «Линия жизни»



17.40 «Пешком…». Москва узорчатая»



18.10 «Большие и маленькие». Классический танец



19.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»



22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»



22.50 Г.Свиридов. Музыка из кинофильма «Метель». Владимир Федосеев и Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского



23.25 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»



0.45 Д/ф «Сладкая жизнь»



2.30 Лето Господне

НТВ

5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



8.20 «Белая трость». X международный фестиваль (0+)



10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)



13.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



22.15 «Рождество на Роза Хутор» (12+)



0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)



2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)



3.45 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)



10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)



11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)



12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)



13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)



1.05 «Комеди Клаб» (16+)



5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)



6.15, 22.55 «Дело было вечером» (16+)



7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)



7.25, 3.20 М/ф «Приключения Тинтина» (12+)



9.25 М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+)



11.00 М/ф «Хранители снов» (0+)



12.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)



14.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)



16.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)



18.10 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)



20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)



23.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)



1.50 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)



4.55 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)



5.15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)



5.35 М/ф «По следам Бременских музыкантов» (0+)

ЧЕ

6.00 «Супершеф» (16+)



6.50 «Улетное видео» (16+)



7.30 Х/ф «ГАРФИЛД» (0+)



9.00 Х/ф «ГАРФИЛД — 2» (0+)



10.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)



12.15 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)



14.15 Т/с. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)



21.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)



1.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)



3.10 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)



6.50 Х/ф «ГОРБУН» (6+)



8.55 «Православная энциклопедия» (6+)



9.25 Фильм-концерт «Юрий Куклачёв. Клоун, который гуляет сам по себе» (6+)



10.35 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)



12.25 «Мой герой» (12+)



13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+)



14.30, 21.20 «События» (16+)



14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)



16.50 «Естественный отбор» (12+)



17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)



21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)



23.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)



1.30 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Документальный спецпроект (16+)



5.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)



7.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)



9.00 «День «Невероятно интересных историй» (16+)



17.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)



19.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)



21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)



23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)



0.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)



2.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)



3.30 Х/ф «КОКОКО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» (6+)



7.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)



9.00, 13.00, 18.00 Новости дня



9.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Не забудьте выключить телевизор» (12+)



10.25 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Берегись автомобиля» (12+)



11.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Квартирный вопрос» (12+)



12.00 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Коммунальная страна» (12+)



13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «За витриной универмага» (12+)



13.55 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Мода для народа» (12+)



14.40 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Охота за дефицитом» (12+)



15.30 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Брак по расчету и без» (12+)



16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Общепит. Дайте жалобную книгу!» (12+)



17.10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Новый год» (12+)



18.10 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)



20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)



22.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)



0.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» (12+)



1.25 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» (12+)



3.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)



4.40 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)



5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)



5.40 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)



9.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)



22.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)



0.55 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)



2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР

7.05, 17.00 Концерт «Дидюля. Дорогой шести струн» (12+)



9.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)



10.15, 4.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)



12.25 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (0+)



13.10, 15.10, 1.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (12+)



15.00, 19.00 Новости



18.45 М/ф «Крот и ёж» (0+)



19.10 «Новогодняя открытка» (12+)



19.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» (6+)



21.10 Концерт Александра Морозова (12+)



22.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)



0.00 Д/ф «Лето Господне. Рождество» (12+)



0.25 Д/ф «Дорогу осилит идущий» (12+)

ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)



9.30 Т/с «ЧУДО» (12+)



17.00 «Охлобыстины» (16+)



23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



4.15 «13 знаков зодиака» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Мидлсбро» — «Тоттэнхем» (0+)



7.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ливерпуль» — «Эвертон» (0+)



9.50, 13.15 «Дакар-2020» (0+)



10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости



10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Финал. Трансляция из Чехии (0+)



12.50 «Острава. Live» (12+)



13.25, 22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты



14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» — ЦСКА. Прямая трансляция



17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) — «Барыс» (Астана). Прямая трансляция



20.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) — «Челси» (Англия) (0+)



22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» — «Интер». Прямая трансляция



0.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Арсенал» — «Лидс» (0+)



2.25 «Спорт 2019 г.» Регби (12+)



2.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» — «Фиорентина» (0+)



4.30 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)

Вторник, 07 Января

Первый канал

5.00 «Афон. Достучаться до небес» (0+)



6.00, 10.00, 12.00 «Новости»



6.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (12+)



8.00 «Доброе утро»



10.10 «Дамир вашему дому» (16+)



11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)



13.25 «Практика». Новый сезон» (12+)



15.25 «Повтори!» (16+)



17.30 «Угадай мелодию». Новогодний выпуск» (12+)



18.30 «Большой рождественский концерт» (0+)



21.00 «Время»



21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)



23.35 «Вечерний Ургант» (16+)



0.30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» (16+)



2.25 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)



3.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

РОССИЯ

5.00 «Начнём с утра!»



6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)



10.10 «Сто к одному»



11.00, 20.00 Вести



11.20 Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла



11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)



16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)



20.45 Местное время. Вести



21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)



23.55 «Русское Рождество»



2.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Рождество Христово



7.05 Мультфильм



7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»



9.40, 2.00 Д/ф «Серенгети»



10.45 «Первый ряд». Российский государственный академический театр драмы им. Фёдора Волкова



11.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»



13.00 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни XX века



14.00 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов»



14.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»



16.55 Д/ф «Сладкая жизнь»



17.40 «Пешком…». Москва рождественская»



18.10 «Большие и маленькие». Современный танец



20.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»



22.25 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилейный концерт



23.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

НТВ

5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



8.15 «Рождественская песенка года» (0+)



10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)



16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



23.15 «В жизни только раз бывает 65». Юбилейный концерт Игоря Крутого (12+)



1.15 «Их нравы» (0+)



1.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)



7.00 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00, 23.25 «Дом 2» (16+)



10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)



11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)



12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)



13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)



19.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ» (16+)



1.30 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)



6.10, 22.40 «Дело было вечером» (16+)



7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)



7.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)



9.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)



11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)



12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)



14.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)



16.30 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)



18.20 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)



20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)



23.40 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)



2.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» (12+)



3.25 «Шоу выходного дня» (16+)



4.15 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)



5.00 М/ф «Храбрый оленёнок» (0+)



5.20 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)



5.30 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

ЧЕ

6.00, 1.15 «Супершеф» (16+)



6.50 «Улетное видео» (16+)



9.00 Т/с. «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)



15.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)



21.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)



23.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)



3.00 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (12+)



5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)



8.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)



8.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)



10.15 С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (0+)



10.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)



12.10 «Мой герой» (12+)



13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)



14.30, 21.00 «События» (16+)



16.00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя



17.15 Концерт «Марка №1 в Кремле» (12+)



19.05 «Приют комедиантов» (12+)



21.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)



23.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» (12+)



0.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)



1.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» (12+)



1.55 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)



6.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)



7.40 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)



9.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)



11.15 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)



13.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)



15.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)



17.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)



19.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)



23.40 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)



1.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)



3.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня



9.30 «Не факт!» (6+)



10.05, 13.15 «Морской бой» (6+)



18.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)



21.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)



23.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)



0.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)



2.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)



4.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.10 Д/ф «Мое родное» (12+)



9.35 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)



22.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)



0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР

7.05, 12.00 Рождественское обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (0+)



7.10 Концерт Александра Морозова (12+)



8.50, 18.40 М/ф «Крот и Рождество» (0+)



9.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)



10.05, 19.10 «Новогодняя открытка» (12+)



10.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)



12.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)



13.45, 15.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)



15.00, 19.00 Новости



17.00 Концерт Кубанского казачьего хора (12+)



18.50 «Медосмотр» (12+)



19.20 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)



21.10 Концерт группы «VIVA» «Живу для тебя» (12+)



22.55 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)



0.20 Рок-фестиваль в Кемерове (12+)



2.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» (12+)

ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)



9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)



23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



4.15 «13 знаков зодиака» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига чемпионов. ½ финала. «Аякс» (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия) (0+)



8.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» — «Сампдория» (0+)



9.55, 15.35 «Дакар-2020» (0+)



10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10 Новости



10.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» — «Арсенал» (0+)



12.40, 15.50 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты (12+)



13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» — «Кальяри» (0+)



15.05 «Футбол 2019. Live» (12+)



16.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция



19.50 «Хоккей. Сборная России. Live» (12+)



20.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир. Россия — Шотландия (0+)



22.15 «Английский акцент»



22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. ½ финала. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прямая трансляция



0.55 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Эксперты



1.25 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) (0+)



3.10 «Футбольный год. Европа» (12+)



3.40 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч 2019». Трансляция из Франции (0+)



5.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ (0+)

Среда, 08 Января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»



6.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (12+)



8.00 «Доброе утро»



10.10 «Жизнь других» (12+)



11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)



13.25 «Практика». Новый сезон» (12+)



15.25 «Повтори!» (16+)



17.30 «Ледовое шоу «Спящая красавица» (6+)



19.25 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» (0+)



21.00 «Время»



21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)



23.20 «Вечерний Ургант» (16+)



0.15 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» (16+)



1.55 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)



3.30 «Про любовь» (16+)



4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Начнём с утра!»



7.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)



10.10 «Сто к одному»



11.00, 20.00 Вести



11.20, 20.45 Местное время. Вести



11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)



16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)



21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)



0.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» (12+)



3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм



7.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»



9.50, 0.35 Д/ф «Рождество в дикой природе»



10.45 «Первый ряд». Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И.Качалова



11.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»



12.40 «Цирк продолжается!»



13.35 «Коллекция Петра Шепотинника. Светлана Светличная»



14.00 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»



15.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»



16.50 «Галина Уланова. Легенда остается жить»



18.10 «Большие и маленькие». Народный танец



20.10 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»



22.35 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»



23.35 Х/ф «СВАДЬБА»



1.25 «ХХ век». «Про Федота-стрельца, удалого молодца…». Леонид Филатов. 1988 г.

НТВ

5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



9.00 «Легенды спорта» (12+)



10.20 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)



16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+)



1.00 «И снова здравствуйте!» (0+)



1.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТНТ

6.05, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)



7.00 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)



10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)



11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)



12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)



13.30 «Однажды в России» (16+)



1.05 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)



6.10, 22.25 «Дело было вечером» (16+)



7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)



7.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)



8.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)



10.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)



11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)



14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)



17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+)



20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)



23.25 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)



1.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)



3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)



4.35 М/ф «Снегурочка» (0+)

ЧЕ

6.00, 1.00 «Супершеф» (16+)



7.00, 23.00 «Улетное видео» (16+)



8.40 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)



2.00 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)



7.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)



9.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)



11.20, 14.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)



14.30, 21.00 «События» (16+)



17.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)



21.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+)



23.10 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)



23.55 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)



0.45 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)



1.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)



5.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)



7.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» (16+)



9.00 «День «Засекреченных списков» (16+)



17.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)



19.40 Х/ф «СКИФ» (16+)



21.40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)



1.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» (6+)



7.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)



9.00, 13.00, 18.00 Новости дня



9.15, 13.15, 18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)



22.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)



0.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)



2.10 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (0+)



4.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.10 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» (12+)



6.10 Д/ф «Мое родное» (12+)



7.35 Д/ф «Моя родная юность» (12+)



9.35 Т/с «СЛЕД» (16+)



22.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)



0.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР

6.00 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)



7.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)



8.50, 19.10 «Новогодняя открытка» (12+)



9.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» (6+)



10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» (0+)



11.40 М/ф «Крот и лекарство» (0+)



12.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)



13.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (0+)



15.00, 19.00, 1.00, 4.00 Новости



15.10 «Моя история». Юрий Антонов (12+)



15.40 Концерт «Хиты XX века. Караоке со звёздами» (12+)



18.30 М/ф «Крот в городе» (0+)



19.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)



21.20 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО…» (12+)



0.15 Д/ф «Этюды во льдах художника Борисова» (12+)



1.15 «Моя история». Маргарита Суханкина (12+)



2.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)



3.45 М/ф «Крот-художник» (0+)



4.15 «Большая страна» (12+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)



9.30 «Последний герой» (16+)



23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



4.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Чехии (0+)



12.30 «Острава. Live» (12+)



12.50 «Все на хоккей!» Чемпионат мира. Итоги



13.45, 20.40 «Дакар-2020» (0+)



14.15, 15.50, 19.45, 21.00 Новости



14.20, 19.50, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты



14.50 «Биатлон в снегу и тумане» (12+)



15.20 «Инсайдеры» (12+)



16.00 «Динамо» — ЦСКА. Московское дерби» (12+)



16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Прямая трансляция



21.05 «Все на футбол!»



21.55 Футбол. Суперкубок Испании. ½ финала. «Валенсия» — «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция из Саудовской Аравии



0.25 Футбол. Кубок Французской лиги. ¼ финала. «Лион» — «Брест» (0+)



2.15 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)



4.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. Трансляция из США (16+)



4.40 Д/ф «Прибой» (12+)

Четверг, 09 Января

Первый канал

5.00, 9.25 «Доброе утро»



9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»



9.55 «Модный приговор» (6+)



10.55 «Жить здорово!» (16+)



12.10 «Практика». Новый сезон» (12+)



15.15 «Давай поженимся!» (16+)



16.00 «Мужское / Женское» (16+)



18.30 «На самом деле» (16+)



19.40 «Пусть говорят» (16+)



21.00 «Время»



21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)



23.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)



1.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)



3.10 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»



9.00, 11.00, 20.00 Вести



9.55 «О самом главном» (12+)



11.25, 20.45 Местное время. Вести



11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)



16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)



21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» (12+)



0.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)



3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»



6.35 «Пешком…». Москва петровская»



7.05 «Правила жизни»



7.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»



8.25 «Легенды мирового кино». Ролан Быков



8.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»



10.15, 1.15 «ХХ век». «Мария Миронова в своем репертуаре…». Юбилейный вечер в Театре эстрады. 1986 г.



11.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»



13.50 «Красивая планета». «Германия. Старый город Бамберга»



15.10 «Моя любовь — Россия!» Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Коляда пришла, Рождество принесла!»



15.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»



16.50 «Острова»



17.30 А.Скрябин. Избранные произведения. Андрей Коробейников, Владимир Федосеев и Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского



18.15, 2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»



18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко»



20.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида»



21.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…»



23.20 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕНИ»

НТВ

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



8.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)



14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)



19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



23.30 Концерт «Крик души» (12+)



2.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТНТ

6.05, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)



7.00 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)



10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)



11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)



12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)



13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)



15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)



16.00 «Где логика?» (16+)



17.00 «Импровизация» (16+)



18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)



19.00 «Comedy Woman» (16+)



20.00 «Однажды в России» (16+)



21.00, 4.35 «Комеди Клаб» (16+)



1.05 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)



2.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)



4.30 «THT-Club» (16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)



6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)



7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)



7.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)



8.05 М/ф «Хранители снов» (0+)



9.55 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» (12+)



11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)



13.45 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)



15.45 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)



17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+)



20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)



22.40 «Дело было вечером» (16+)



23.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)



1.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)



3.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)



5.00 М/ф «Умка» (0+)



5.10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)



5.20 М/ф «Рассказы старого моряка. Антарктида» (0+)

ЧЕ

6.00, 4.00 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)



7.30 «Дорожные войны» (16+)



9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)



11.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)



12.00 «Улетное видео» (16+)



15.00 «КВН на бис» (16+)



19.00 Концерт М. Задорнова «Задорный день» (16+)



23.15 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+)



1.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.05 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» (12+)



6.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-7» (12+)



7.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)



11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)



11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)



13.40 «Мой герой» (12+)



14.50 «Город новостей»



15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)



17.00 «Естественный отбор» (12+)



18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)



22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» (12+)



23.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)



1.40 «Петровка, 38» (16+)



2.00 «Знак качества» (16+)



2.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)



4.40 «Анекдот под шубой» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)



6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)



7.00 «С бодрым утром!» (16+)



8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)



11.00 «Как устроен мир» (16+)



12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)



13.00 «Загадки человечества» (16+)



14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)



15.00 «Неизвестная история» (16+)



17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)



18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)



20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)



22.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)



8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня



8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)



10.00, 14.00 Военные новости



18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)



20.35, 21.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)



22.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)



0.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)



2.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)



3.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)



5.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»



5.20, 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)



8.35 «День ангела»



12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)



19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)



1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР

5.05, 17.05 «Прав!Да?» (12+)



6.00, 9.15 «Календарь» (12+)



6.25, 9.45, 18.45 «Среда обитания» (12+)



6.40, 9.55, 3.45 М/ф «Крот и ракета» (0+)



6.50, 8.50 «Новогодняя открытка» (12+)



7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 1.00, 4.00 Новости



7.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)



10.05 М/ф «Крот и ёж» (0+)



10.15, 18.05 «Моя история». Маргарита Суханкина (12+)



11.05 Д/ф «Битва за север. Беломорканал» (12+)



12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»



15.15, 2.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)



22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)



23.50 «Звук». Борис Базуров сотоварищи (12+)



1.15 «Культурный обмен». Ольга Смирнова (12+)



4.15 «Большая страна» (12+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)



9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)



11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)



12.00 «Не ври мне» (12+)



15.00 «Мистические истории» (16+)



19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)



21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)



23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



2.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про…» (12+)



6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)



7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.25, 18.20, 21.00 Новости



7.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты



9.00, 13.45 «Дакар-2020» (0+)



9.30 Футбол. Кубок Французской лиги. ¼ финала. ПСЖ — «Сент-Этьен» (0+)



12.00 Футбол. Кубок Английской лиги. ½ финала. «Лестер» — «Астон Вилла» (0+)



14.00 «Боевая профессия» (16+)



14.20 Профессиональный бокс. Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. Трансляция из США (16+)



16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии



19.05 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» — «Севилья» (0+)



21.05 «Все на футбол!»



21.55 Футбол. Суперкубок Испании. ½ финала. «Барселона» — «Атлетико». Прямая трансляция из Саудовской Аравии



0.25 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия. Трансляция из Швейцарии (0+)



3.00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Трансляция из Чехии (0+)



5.00 «Все на хоккей!» Чемпионат мира. Итоги (12+)



5.50 «Спортивный календарь» (12+)

Пятница, 10 Января

Первый канал

5.00, 9.25 «Доброе утро»



9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»



9.55 «Модный приговор» (6+)



10.55 «Жить здорово!» (16+)



12.10 «Практика». Новый сезон» (12+)



15.15 «Давай поженимся!» (16+)



16.00 «Мужское / Женское» (16+)



18.30 «Человек и закон» (16+)



19.45 «Поле чудес» (16+)



21.00 «Время»



21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)



23.30 Х/ф «ЖГИ!» (16+)



1.20 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)



3.30 «Про любовь» (16+)



4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»



9.00, 11.00, 20.00 Вести



9.55 «О самом главном» (12+)



11.25, 20.45 Местное время. Вести



11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)



16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)



21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)



0.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)



4.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 «Новости культуры»



6.35 «Пешком…». Москва музейная»



7.05 «Правила жизни»



7.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»



8.25 «Красивая планета». «Германия. Старый город Бамберга»



8.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»



10.20 «ХХ век». «Про Федота-стрельца, удалого молодца…». Леонид Филатов. 1988 г.



11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»



13.50 «Красивая планета». «Франция. Провен — город средневековых ярмарок»



15.10 «Письма из провинции»



15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА…»



16.50 «Острова»



17.30 Д.Шостакович. Симфония №8. Владимир Юровский и Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф.Светланова



18.35 «Цвет времени». Карандаш



18.45 «Царская ложа»



20.40 «Линия жизни»



21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»



23.20 «2 Верник 2»



0.05 Х/ф «ГРУЗ»



1.55 «Искатели»



2.40 Мультфильм

НТВ

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



8.20, 10.20 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)



14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)



19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



23.30 Концерт «Не молчи» (12+)



2.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

ТНТ

6.10, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)



7.00 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)



10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)



11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)



12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)



13.25 «Большой завтрак» (16+)



14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)



15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)



16.00 «Где логика?» (16+)



17.00 «Импровизация» (16+)



18.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)



19.00 «Comedy Woman» (16+)



20.00 «Однажды в России» (16+)



21.00 «Комеди Клаб» (16+)



1.05 «Такое кино!» (16+)



1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)



3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)



4.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)



6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)



7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)



7.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)



8.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)



12.45 «Русские не смеются» (16+)



21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)



23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)



1.55 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)



3.20 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)



5.05 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

ЧЕ

6.00, 3.45 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)



7.00 «Дорожные войны» (16+)



9.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)



11.00 «Дорожные войны» 2.0 (16+)



12.00 «+100500» (16+)



15.00 «КВН на бис» (16+)



16.00 Концерт М. Задорнова «Задорный день» (16+)



20.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)



22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)



1.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-8» (12+)



7.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)



11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)



11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)



13.40 «Мой герой» (12+)



14.50 «Город новостей»



15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)



17.00 «Естественный отбор» (12+)



18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)



22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» (12+)



23.30 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)



1.25 «Петровка, 38» (16+)



1.40 «Знак качества» (16+)



2.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)



4.20 «Деревенские истории». Юмористический концерт (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)



6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)



7.00 «С бодрым утром!» (16+)



8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)



11.00 «Как устроен мир» (16+)



12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)



13.00 «Загадки человечества» (16+)



14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)



17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)



18.00, 3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)



20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)



22.10 Х/ф «СКИФ» (16+)



0.10 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+)



2.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05, 8.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)



8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня



10.00, 14.00 Военные новости



10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)



20.55, 21.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)



23.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»



5.35, 9.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)



12.40, 13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)



18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)



23.45 «Светская хроника» (16+)



1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ОТР

5.05, 18.30, 23.35 «Имею право!» (12+)



5.30, 18.05 «Служу Отчизне» (12+)



6.00, 9.15 «Календарь» (12+)



6.25, 9.45 «Среда обитания» (12+)



6.40, 9.55 М/ф «Крот-художник» (0+)



6.50, 8.50 «Новогодняя открытка» (12+)



7.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости



7.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+)



10.05 М/ф «Крот и яйцо» (0+)



10.15 «Культурный обмен». Ольга Смирнова (12+)



11.05 Д/ф «Битва за север. Челюскин» (12+)



12.05, 13.20, 19.00, 20.30 «ОТРажение»



15.15 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)



17.05 «Гамбургский счет» (12+)



17.30 «Домашние животные с Григорием Манёвым» (12+)



22.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» (16+)



0.00 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО…» (12+)



3.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (0+)



4.20 Д/ф «Битва за север. Беломорканал» (12+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)



9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)



11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)



12.00 «Вернувшиеся» (16+)



13.00 «Не ври мне» (12+)



15.00 «Мистические истории» (16+)



19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)



21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» (16+)



23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



4.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про…» (12+)



6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)



7.00, 8.55, 11.10, 14.15, 14.30, 16.05, 18.20, 22.20 Новости



7.05, 11.15, 14.35, 0.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты



9.00, 14.20 «Дакар-2020» (0+)



9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Германии (0+)



12.00 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия — Канада. Прямая трансляция из Швейцарии



15.05, 5.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» (16+)



16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии



18.25 «Инсайдеры» (12+)



18.55 Реальный спорт. Баскетбол



19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) — «Зенит» (Россия). Прямая трансляция



22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) — ЦСКА (Россия). Прямая трансляция



1.00 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии (0+)



2.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Франции (0+)



4.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+)

Суббота, 11 Января

Первый канал

6.00 «Доброе утро. Суббота»



9.00 «Умницы и умники» (12+)



9.45 «Слово пастыря» (0+)



10.00, 12.00 «Новости»



10.15 «Теория заговора» (16+)



11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)



13.55 «Практика». Новый сезон» (12+)



15.50 «Повтори!» (16+)



18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)



19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)



21.00 «Время»



23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (16+)



1.15 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА» (18+)



3.35 «Про любовь» (16+)



4.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»



8.00 Местное время. Вести



8.20 Местное время. Суббота (12+)



8.35 «По секрету всему свету»



9.30 «Пятеро на одного»



10.20 «Сто к одному»



11.10 «Смеяться разрешается»



13.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)



18.00 «Привет, Андрей!» (12+)



20.00 Вести



20.30 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ ДУШИ» (12+)



23.55 «Необыкновенный Огонёк — 2020»



2.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»



7.05, 2.00 Мультфильм



8.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…»



9.30 Д/с «Неизвестная». Иван Крамской»



10.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»



11.30 «Острова»



12.15, 0.25 Д/ф «Экзотическая Уганда»



13.05 «Релакс в большом городе». Концерт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония»



14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»



16.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»



16.55 Д/ф «Против инерции»



17.35 «Песня не прощается… 1973 год»



18.40 75 лет со дня рождения Георгия Тараторкина. «Больше, чем любовь»



19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»



22.00 «Клуб 37»



23.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»



1.15 «Искатели»



2.45 «Красивая планета». «Франция. Провен — город средневековых ярмарок»

НТВ

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



8.20, 3.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)



10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+)



11.15 «Квартирный вопрос» (0+)



12.20, 4.35 «Следствие вели...» (16+)



14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)



19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



22.30 «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

ТНТ

6.00, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)



7.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)



7.30 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)



11.00 М/с «Мультерны» (16+)



12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)



21.30 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (16+)



23.00 «Дом 2» (16+)



1.40 Х/ф «МУХА» (16+)



3.20 Х/ф «МУХА 2» (16+)



4.55 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)



6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)



7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)



7.35 М/с «Три кота» (0+)



8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)



8.20, 10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)



9.00 «Просто кухня» (12+)



11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)



13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)



17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)



21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)



1.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)



3.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)



4.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)



5.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)



5.25 «Синеглазка» (0+)

ЧЕ

6.00, 19.00 «Улетное видео» (16+)



7.30, 0.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)



9.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)



15.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)



23.00 «+100500» (18+)



2.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)



4.50 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Мультфильм (0+)



5.40 «АБВГДейка» (0+)



6.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)



8.05 «Православная энциклопедия» (6+)



8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)



10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)



11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+)



11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)



12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)



14.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)



18.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)



22.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+)



23.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)



0.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)



1.55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)



3.00 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)



4.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)



5.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)



7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 2» (12+)



9.15 «Минтранс» (16+)



10.15 «Самая полезная программа» (16+)



11.15 «Военная тайна» (16+)



15.20 Документальный спецпроект (16+)



17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)



19.50 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)



22.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)



1.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)



2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ЗВЕЗДА

6.45 «Рыбий жЫр» (6+)



7.20, 9.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)



9.00, 13.00, 18.00 Новости дня



9.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-2» (6+)



11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)



14.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)



15.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)



18.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)



20.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)



22.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)



0.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)



2.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)



10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)



0.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

ОТР

5.05, 12.00 «Большая страна» (12+)



6.00, 18.00 «Фигура речи» (12+)



6.30, 18.30 Д/ф «Монастырские стены. Донской монастырь. Времен связующая нить» (12+)



7.00, 17.45 «От прав к возможностям» (12+)



7.15, 17.00 «За дело!» (12+)



8.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» (12+)



8.30, 16.30 «Имею право!» (12+)



9.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН» (16+)



10.25, 11.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)



11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости



13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+)



14.45 «Новогодняя открытка» (12+)



15.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (0+)



19.20 «Вспомнить всё» (12+)



19.50 «Культурный обмен». Борис Березовский (12+)



20.30 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)



22.20 Новогодний концерт в «Геликон-опере» (12+)



23.45 Х/ф «КАРТИНА» (12+)



3.50 М/ф «Крот и лекарство» (0+)



4.20 Д/ф «Битва за север. Битва за север» (12+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)



10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)



12.30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)



14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА. НАЧАЛО» (16+)



16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)



19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)



21.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)



23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



5.15 «Охотники за привидениями» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про…» (12+)



6.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)



7.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)



9.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)



10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55 Новости



11.00, 15.40 «Дакар-2020» (0+)



11.35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)



12.50, 22.00, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты



13.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии



15.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии



17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия — Венгрия. Прямая трансляция



19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» — «Наполи». Прямая трансляция



22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» — «Аталанта». Прямая трансляция



1.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия — Корея. Трансляция из Швейцарии (0+)



3.15 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии (0+)



4.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Франции (0+)



5.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+)

Воскресенье, 12 Января

Первый канал

5.25, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)



6.00, 10.00, 12.00 «Новости»



7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)



7.45 «Часовой» (12+)



8.15 «Здоровье» (16+)



9.20 «Непутевые заметки» (12+)



10.15 «Жизнь других» (12+)



11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)



13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)



15.55 «Валентина Теличкина. Нефертити из провинции» (12+)



16.50 «Точь-в-точь» (16+)



19.25, 21.30 «КВН». Высшая лига. Финал» (16+)



21.00 «Время»



22.55 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)



0.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)



2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)



3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.45, 1.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+)



8.00 Местное время. Воскресенье



8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»



9.30 «Устами младенца»



10.20 «Сто к одному»



11.10 Т/с «НА КРАЮ» (16+)



20.00 Вести недели



22.00 Москва. Кремль. Путин



22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм



7.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»



8.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»



9.10 «Мы — грамотеи!»



9.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»



12.30, 2.15 Д/ф «Любимый подкидыш»



13.15 Новогодний концерт венского филармонического оркестра — 2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс



15.50 90 лет со дня рождения Натальи Крымовой. «Больше, чем любовь»



16.30 «Пешком…». Москва. Творческие мастерские»



17.00 «Ближний круг Михаила Швыдкого»



17.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»



19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским



20.10 «Романтика романса». Новогодний гала-концерт



22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»



1.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА…»

НТВ

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)



8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня



8.20 «У нас выигрывают!» (12+)



10.20 «Чудо техники» (12+)



11.15 «Дачный ответ» (0+)



12.20, 2.35 «Следствие вели...» (16+)



14.00, 16.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)



19.25 Т/с «ПЁС» (16+)



22.40 Концерт «Живой» (12+)



0.35 Х/ф «ШИК» (12+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)



7.00 «ТНТ. Gold» (16+)



9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)



11.00 М/с «Мультерны» (16+)



12.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)



21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)



23.00 «Дом 2» (16+)



1.00 «Такое кино!» (16+)



1.30 «ТНТ Music» (16+)



2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)



3.55 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)



5.20 «Открытый микрофон» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)



6.45 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)



7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)



7.35 М/с «Три кота» (0+)



8.00 М/с «Царевны» (0+)



8.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)



9.00 «Рогов. Студия 24» (16+)



10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)



11.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)



14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)



17.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)



21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)



23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)



2.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)



3.55 М/ф «Котёнок по имени Гав» (0+)



4.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

ЧЕ

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ — 10» (12+)



6.15 «Улетное видео». Лучшее (16+)



7.30 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)



23.00 «+100500» (18+)



0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» (0+)



2.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Мультфильм (0+)



6.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)



8.00 «Фактор жизни» (12+)



8.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)



10.20 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)



11.15 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)



12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)



12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)



14.30, 0.10 «События» (16+)



14.45 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)



15.35 Д/ф «Послание с того света» (16+)



16.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)



20.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)



0.30 «Петровка, 38» (16+)



0.40 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)



4.40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)



7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)



9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2» (12+)



11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)



14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)



17.15 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)



19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)



22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)



0.00 «Военная тайна» (16+)



3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)



4.20 «Территория заблуждений» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15, 9.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)



9.00, 13.00, 18.00 Новости дня



9.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (12+)



11.35, 13.15 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)



14.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)



16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)



18.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)



21.55 Лучшие цирковые артисты мира на фестивале «Идол-2019» (6+)



23.55 Д/с «Освобождение» «Висло-Одерская операция. Прорыв» (12+)



0.25 Д/с «Освобождение» «Висло-Одерская операция. Развитие» (12+)



1.00 Д/с «Освобождение» «Висло-Одерская операция. Завершение» (12+)



1.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)



2.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)



4.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)



5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)



6.55, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)



8.00 «Светская хроника» (16+)



10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)



19.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)



23.05 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)



2.40 «Большая разница» (16+)

ОТР

5.05, 12.00 «Большая страна» (12+)



6.00 «Большая наука» (12+)



6.30, 18.30 Д/ф «Монастырские стены. Свято-Данилов монастырь. От закрытия до возрождения» (12+)



7.00, 17.00 «Активная среда» (12+)



7.30, 17.30 «За строчкой архивной…» Всё врут календари (12+)



8.00 «Домашние животные с Григорием Манёвым» (12+)



8.30 «Вспомнить всё» (12+)



9.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)



10.45, 11.05, 23.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)



11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости



12.50, 13.05, 15.05 Х/ф «КАРТИНА» (12+)



18.00 «Гамбургский счёт» (12+)



19.20 «Моя История». Евгений Сидоров (12+)



19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» (12+)



22.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)



0.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

ТВ 3

6.00 Мультфильм (0+)



12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» (16+)



14.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)



16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)



19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)



21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)



23.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)



5.15 «Охотники за привидениями» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)



6.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» — «Лион» (0+)



8.20 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)



9.30, 15.55, 18.10, 20.10 Новости



9.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Трансляция из Германии (0+)



11.10, 18.15, 0.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты



11.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Девушки. Прямая трансляция из Швейцарии



13.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия — Словакия. Прямая трансляция из Венгрии



14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии



16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии



17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым



17.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)



18.55 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Девушки. Трансляция из Швейцарии (0+)



20.15 «Все на футбол!»



20.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая трансляция из Саудовской Аравии



22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» — «Ювентус». Прямая трансляция



1.10 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Фигурное катание. Трансляция из Швейцарии (0+)



2.25 III Зимние юношеские Олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия — Испания. Трансляция из Швейцарии (0+)



4.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Франции (0+)



5.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+)