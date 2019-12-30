По тропинкам сказки

Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя,
И вот ребёнок, скромный и застенчивый,
Сегодня вдруг играет короля.
В детском саду № 15 в рамках закрытия Года театра прошёл фестиваль «Сказка в двери к нам стучит». В этом году в инсценировках участвовали даже самые маленькие наши воспитанники. Дети из групп раннего возраста «Теремок» и «Улыбка» показали сказку «Новогодний Теремок». Малыши очень старались показать образ своего персонажа и заслуженно получили свои первые аплодисменты. Они были лисичками и зайками, цыплятами и ёжиками, всем хватило место в новом теремке, который они построили вместе на Новый год, а самое главное — получили массу положительных эмоций.
Родителям воспитанников говорим спасибо за костюмы.
Пусть детство будет словно сказка,
Пусть чудеса творятся каждый миг,
И мир вокруг пусть добрым станет ласковым,
Добро над злом опять пусть победит!
Е. Столбова, Н. Дмитриева, И. Морозова.
Комментарии: