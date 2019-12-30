По тропинкам сказки

Театр, словно чародей, волшебник,

Своею палочкой волшебной проведя,

И вот ребёнок, скромный и застенчивый,

Сегодня вдруг играет короля.

В детском саду № 15 в рамках закрытия Года театра прошёл фестиваль «Сказка в двери к нам стучит». В этом году в инсценировках участвовали даже самые маленькие наши воспитанники. Дети из групп раннего возраста «Теремок» и «Улыбка» показали сказку «Новогодний Теремок». Малыши очень старались показать образ своего персонажа и заслуженно получили свои первые аплодисменты. Они были лисичками и зайками, цыплятами и ёжиками, всем хватило место в новом теремке, который они построили вместе на Новый год, а самое главное — получили массу положительных эмоций.



Родителям воспитанников говорим спасибо за костюмы.



Пусть детство будет словно сказка,



Пусть чудеса творятся каждый миг,



И мир вокруг пусть добрым станет ласковым,



Добро над злом опять пусть победит!

Е. Столбова, Н. Дмитриева, И. Морозова.