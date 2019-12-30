Новый год — это время волшебства, улыбок и счастья. Воспитанники группы «Почемучки» детского сада № 15 «Сказка» с нетерпением ждали этого праздника. Подготовка началась до наступления праздников. Мы с детьми разучивали песни, стихотворения и танцы, проводили беседы. Дети с удовольствием принимали участие в оформлении группы. В центре зала — украшенная красавица-елка, снежинки, порхающие над головой.



Дети пришли на праздник веселые и нарядные, в предвкушении чудес и… началось волшебство! В зал под музыку вошла Снегурочка. Она исполнила красивый танец со снежинками. С появлением Деда Мороза праздник стал настоящим. Песни, танцы, стихи, хороводы…



Дедушка Мороз и Снегурочка, прощаясь с ребятами, обещали вернуться в следующем году. Никто не остался без внимания Деда Мороза и Снегурочки, все дети получили долгожданные подарки и сладости.



Г.Маликова